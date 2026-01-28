FV Ravensburg überrollt Denkingen und setzt ein klares Zeichen

Das heutige Testspiel in Pfullendorf entwickelt sich aus Sicht des FV Ravensburg zu einer klaren Angelegenheit. Gegen den SV Denkingen übernimmt der Oberligist zunehmend die Kontrolle und verleiht dem Spiel früh Struktur. In der 29. Minute fällt der Führungstreffer: Simon Schwarz bringt Ravensburg mit 1:0 nach vorn und setzt damit den Startpunkt für eine torreiche Partie.

Ravensburg bleibt am Drücker und belohnt sich kurz vor der Pause erneut. In der 42. Minute erhöht Daniele Gabriele auf 2:0. Der Treffer scheint zunächst für Ruhe zu sorgen, doch Denkingen antwortet prompt. Nur eine Minute später verkürzt Connor Mitchell auf 1:2 und hält das Spiel für einen kurzen Moment offen. Ravensburg lässt sich davon jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen.

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich die Entschlossenheit des Oberligisten. In der 48. Minute stellt Felix Schäch den alten Abstand wieder her und trifft zum 3:1. Der Treffer wirkt wie ein Dämpfer für Denkingen und wie ein Signal für Ravensburg, nun endgültig das Kommando zu übernehmen. In der 57. Minute folgt das 4:1 durch Matteo Grabherr, der eine Phase konsequenter Offensivaktionen krönt.

Das Spiel kippt endgültig zugunsten des FV Ravensburg. In der 77. Minute trägt sich Nesreddin Kenniche in die Torschützenliste ein und erhöht auf 5:1. Den Schlusspunkt setzt Manuel Geiselhart in der 86. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Die Tore verteilen sich auf mehrere Spieler und spiegeln die Breite und Durchschlagskraft des Ravensburger Offensivspiels wider.

Der deutliche Sieg ist Ausdruck eines Auftritts, der von Klarheit und Intensität geprägt ist. Ravensburg nutzt diesen Test, um Abläufe zu festigen und Selbstvertrauen zu sammeln. Das Ergebnis ist deutlich, die Leistung geschlossen, der Eindruck nachhaltig.