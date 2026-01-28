FV Ravensburg überrollt Denkingen und setzt ein klares Zeichen

Der FV Ravensburg präsentiert sich in der Wintervorbereitung in beeindruckender Frühform. Beim deutlichen 6:1-Erfolg heute in Pfullendorf gegen den SV Denkingen aus der Landesliga Südbaden zeigt der Oberligist unter Trainer Rahman Soyudogru Zielstrebigkeit, Spielfreude und Konsequenz. Das Ergebnis wirkt wie ein Ausrufezeichen – und ist zugleich die Brücke zur nächsten anspruchsvollen Aufgabe.
Das heutige Testspiel in Pfullendorf entwickelt sich aus Sicht des FV Ravensburg zu einer klaren Angelegenheit. Gegen den SV Denkingen übernimmt der Oberligist zunehmend die Kontrolle und verleiht dem Spiel früh Struktur. In der 29. Minute fällt der Führungstreffer: Simon Schwarz bringt Ravensburg mit 1:0 nach vorn und setzt damit den Startpunkt für eine torreiche Partie.
Ravensburg bleibt am Drücker und belohnt sich kurz vor der Pause erneut. In der 42. Minute erhöht Daniele Gabriele auf 2:0. Der Treffer scheint zunächst für Ruhe zu sorgen, doch Denkingen antwortet prompt. Nur eine Minute später verkürzt Connor Mitchell auf 1:2 und hält das Spiel für einen kurzen Moment offen. Ravensburg lässt sich davon jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen.
Nach dem Seitenwechsel zeigt sich die Entschlossenheit des Oberligisten. In der 48. Minute stellt Felix Schäch den alten Abstand wieder her und trifft zum 3:1. Der Treffer wirkt wie ein Dämpfer für Denkingen und wie ein Signal für Ravensburg, nun endgültig das Kommando zu übernehmen. In der 57. Minute folgt das 4:1 durch Matteo Grabherr, der eine Phase konsequenter Offensivaktionen krönt.
Das Spiel kippt endgültig zugunsten des FV Ravensburg. In der 77. Minute trägt sich Nesreddin Kenniche in die Torschützenliste ein und erhöht auf 5:1. Den Schlusspunkt setzt Manuel Geiselhart in der 86. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Die Tore verteilen sich auf mehrere Spieler und spiegeln die Breite und Durchschlagskraft des Ravensburger Offensivspiels wider.
Der deutliche Sieg ist Ausdruck eines Auftritts, der von Klarheit und Intensität geprägt ist. Ravensburg nutzt diesen Test, um Abläufe zu festigen und Selbstvertrauen zu sammeln. Das Ergebnis ist deutlich, die Leistung geschlossen, der Eindruck nachhaltig.
Doch auch nach einem solchen Spiel bleibt der Blick nach vorn gerichtet. Die Wintervorbereitung fordert neue Reize, und der nächste Test bringt eine deutlich höhere Hürde. Am Samstag, 31. Januar 2026, trifft der FV Ravensburg um 13 Uhr auf den FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern. Der Gegner steht für Tempo, Physis und ein anderes Anspruchsniveau.
Das Duell mit Illertissen ist der nächste Prüfstein innerhalb einer bewusst fordernden Testspielserie. Für Ravensburg geht es darum, die positiven Eindrücke aus dem heutigen Spiel mitzunehmen und unter anspruchsvolleren Bedingungen zu bestätigen. Gegen einen Regionalligisten werden Präzision, Stabilität und Konzentration noch stärker gefordert sein.