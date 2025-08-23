FV Ravensburg: "Trotz Rückschläge hat die Mannschaft Moral bewiesen"

Starker Start mit bitterem Rückschlag

Von Beginn an zeigte der FV Ravensburg, dass er nach zwei sieglosen Spielen Wiedergutmachung betreiben wollte. „Wir hatten das Spiel über weite Strecken der 90 Minuten unter Kontrolle. Bis zum Gegentor haben wir spielerisch überzeugt und uns mehrere gute Torchancen erarbeitet, um in Führung zu gehen“, analysierte Trainer Rahman Soyudogru. Doch anstatt selbst in Führung zu gehen, bestrafte der Gegner einen einfachen Ballverlust eiskalt: In der 38. Minute brachte Luke Knapp die Gäste aus Hollenbach mit 0:1 in Front.

Dieser Rückschlag war spürbar, doch die Ravensburger ließen sich davon nicht völlig aus der Ruhe bringen. Sie hielten das Tempo hoch und versuchten, das Spiel weiterhin zu diktieren.

Unnötige Fehler kosten den Erfolg

Auch nach der Pause blieb Ravensburg spielbestimmend. Bereits kurz nach Wiederanpfiff bot sich per Kopfball die große Chance zum Ausgleich. „Auch in der zweiten Halbzeit sind wir gut ins Spiel gestartet und hatten direkt eine Kopfballchance zum Ausgleich, die wir jedoch nicht nutzen konnten“, ärgerte sich Soyudogru. Stattdessen führte ein weiterer vermeidbarer Fehlpass in der 77. Minute zum zweiten Gegentreffer, den Peter Engelmann für Hollenbach nutzte.

Doch das Team gab sich nicht auf. Im Gegenteil: Der Pfostenschuss kurz nach dem 0:2 war ein Weckruf. Die Ravensburger drängten in der Schlussphase mit allen Mitteln auf den Anschluss und öffneten dabei zwangsläufig Räume für Konter. „Als wir anschließend offensiver agierten, bot sich Hollenbach die Möglichkeit zum 0:3, die sie jedoch nicht verwerteten“, fasste der Coach zusammen.

Einwechselspieler schreiben Geschichte

Was dann folgte, war pure Emotion. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es der eingewechselte Nesreddin Kenniche, der zum 1:2 traf. Nur zwei Minuten später setzte Moritz Jeggle, ebenfalls als Joker ins Spiel gekommen, den Schlusspunkt. Sein Treffer zum 2:2 in der 95. Minute ließ die 400 Zuschauer jubeln.

Für Trainer Soyudogru war es ein deutliches Zeichen der Stärke und des Zusammenhalts im Team: „Trotz dieser Rückschläge hat die Mannschaft Moral bewiesen und das Spiel in den Schlussminuten noch ausgeglichen. Besonders erfreulich ist, dass beide Treffer von unseren Einwechselspielern erzielt wurden. Das unterstreicht die gute Stimmung im Team und zeigt, dass jeder Spieler bereit ist, für die Mannschaft alles zu geben.“

Wichtiger Punkt in der Tabelle

Mit dem späten Remis bleibt der FV Ravensburg zwar im unteren Drittel der Tabelle. Die Moral der Mannschaft und die späte Aufholjagd machen Mut für die kommenden Aufgaben. In der Tabelle rangiert Ravensburg nun auf Rang 13. Für Ravensburg hingegen war es ein gefühlter Sieg, der neues Selbstvertrauen geben dürfte.

Blick nach vorn: Pokalaufgabe in Schorndorf

Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Bereits am kommenden Mittwoch steht das Achtelfinale im WFV-Pokal auf dem Programm. Dort trifft der FV Ravensburg auswärts auf den Landesligisten SG Schorndorf. Nach der Moral-Leistung gegen Hollenbach will das Team diesen Schwung mitnehmen und in den Pokalwettbewerb übertragen.

Trainer Rahman Soyudogru sieht die Mannschaft auf einem guten Weg: „Das unterstreicht die gute Stimmung im Team und zeigt, dass jeder Spieler bereit ist, für die Mannschaft alles zu geben.“ Genau diese Einstellung wird auch in Schorndorf gefragt sein, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.