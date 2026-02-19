FV Ravensburg: Testspiel statt Rückrundenauftakt Kurzfristig wurde nun ein Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem vereinbart von Matthias Kloos · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Der FV Ravensburg trifft nächste Woche auf den FSV Hollenbach – Foto: Inge Hartmann

Wie der FV Ravensburg heute mitgeteilt hat, kann das Oberliga-Heimspiel am Samstag in der Cteam Arena aufgrund der Witterungsbedingungen nicht stattfinden. Wann das Nachholspiel gegen den Tabellenführer VfR Mannheim dann stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. FC Rot-Weiß Salem Salem 13:00 PUSH Stattdessen gibt es nun am Samstag, 21. Februar, um 13 Uhr in Oberzell ein Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem (Verbandsliga Südbaden). Der Pflichtspielauftakt findet dann am Samstag, 28. Februar, um 15 Uhr beim FSV Hollenbach statt, der momentan den 16. Platz in der Oberliga Baden Württemberg belegt. Im Hinspiel holte der FV Ravensburg gegen den FSV Hollenbach nach einem 0:2-Rückstand noch in der Nachspielzeit ein 2:2.





------------------------------



Der komplette 21. Spieltag im Überblick

Fr., 27.02.26 19:00 Uhr 1. Göppinger SV - 1. FC Normannia Gmünd

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC 08 Villingen - 1. CfR Pforzheim

Sa., 28.02.26 14:30 Uhr TSV Essingen - Türkspor Neckarsulm

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr VfR Mannheim - FC Nöttingen

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr FSV Hollenbach - FV Ravensburg

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FC Denzlingen

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr SSV Reutlingen - SV Oberachern

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr VfR Aalen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - TSG Backnang





Tabelle Oberliga Baden Württemberg

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10