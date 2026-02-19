Der FV Ravensburg trifft nächste Woche auf den FSV Hollenbach – Foto: Inge Hartmann
FV Ravensburg: Testspiel statt Rückrundenauftakt
Kurzfristig wurde nun ein Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem vereinbart
von Matthias Kloos · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
Wie der FV Ravensburg heute mitgeteilt hat, kann das Oberliga-Heimspiel am Samstag in der Cteam Arena aufgrund der Witterungsbedingungen nicht stattfinden. Wann das Nachholspiel gegen den Tabellenführer VfR Mannheim dann stattfinden wird, steht noch nicht fest.
Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
Stattdessen gibt es nun am Samstag, 21. Februar, um 13 Uhr in Oberzell ein Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem (Verbandsliga Südbaden). Der Pflichtspielauftakt findet dann am Samstag, 28. Februar, um 15 Uhr beim FSV Hollenbach statt, der momentan den 16. Platz in der Oberliga Baden Württemberg belegt. Im Hinspiel holte der FV Ravensburg gegen den FSV Hollenbach nach einem 0:2-Rückstand noch in der Nachspielzeit ein 2:2.
Der komplette 21. Spieltag im Überblick
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr 1. Göppinger SV - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC 08 Villingen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 28.02.26 14:30 Uhr TSV Essingen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr VfR Mannheim - FC Nöttingen
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr FSV Hollenbach - FV Ravensburg
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FC Denzlingen
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr SSV Reutlingen - SV Oberachern
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr VfR Aalen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - TSG Backnang
Tabelle Oberliga Baden Württemberg
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10