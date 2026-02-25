FV Ravensburg: "Solche Aktionen sind für den Teamgeist sehr wichtig"

– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg steht in der Oberliga Baden-Württemberg vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim FSV Hollenbach. Nach der witterungsbedingten Absage des ursprünglich geplanten Auftaktspiels gegen Tabellenführer VfR Mannheim richtet sich der Fokus nun vollständig auf das Duell beim Tabellensechzehnten, während Ravensburg selbst als Tabellenfünfter mit 31 Punkten im oberen Tabellendrittel steht.

Dieses war von dramatischen Wendungen geprägt: Nach einem frühen 0:2-Rückstand gelang Ravensburg damals noch der späte Ausgleich. Für Soyudogru bleibt dieses Spiel ein Beispiel für die innere Haltung seiner Mannschaft: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir auch nach Rückschlägen ruhig bleiben und bis zur letzten Minute an unsere Chance glauben. Das spricht für die Mentalität der Mannschaft.“ Gleichzeitig leitet er daraus klare Anforderungen für das erneute Aufeinandertreffen ab: „Für das Rückspiel nehmen wir mit, von Beginn an konzentrierter zu sein und unnötige Fehler zu vermeiden.“

Trainer Rahman Soyudogru sieht seine Mannschaft in einer stabilen mentalen Verfassung – nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen aus dem Hinspiel.

Respekt vor einem Gegner unter Druck

Auch wenn die tabellarischen Voraussetzungen unterschiedlich erscheinen, erwartet der Ravensburger Trainer keinen einfachen Nachmittag. Hollenbach befindet sich im unteren Tabellendrittel, hat jedoch mehrfach seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt. „Wir erwarten ein intensives Spiel mit viel Einsatz. FSV Hollenbach hat diese Saison mehrmals bewiesen, dass sie sehr gefährlich sein können. Darauf müssen wir vorbereitet sein und unsere Qualität geduldig auf den Platz bringen.“

Rhythmus bewahren trotz Spielabsage

Die Absage des Rückrundenauftakts gegen Mannheim hatte den Ablauf der Vorbereitung verändert. Um dennoch im Wettkampfmodus zu bleiben, absolvierte Ravensburg kurzfristig ein Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem, das mit 3:1 gewonnen wurde. Für Soyudogru stand dabei weniger das Ergebnis als der kontinuierliche Spielfluss im Vordergrund: „Wichtig für uns war, dass wir im Rhythmus bleiben. Es war ein guter Test. Jedoch hätten wir auch gerne gegen den VfR Mannheim gespielt.“

Die Mannschaft nutzte die zusätzliche Zeit auch zur Stärkung des internen Zusammenhalts. Beim Mannschaftsessen überreichte Kapitän Moritz Jeggle symbolisch Trikots an die verletzten Spieler Felix Wagner, Leon Gorgol und Felix Schäch. Für den Trainer haben solche Momente eine besondere Bedeutung: „Solche Aktionen sind für den Teamgeist sehr wichtig. Sie zeigen, dass auch verletzte Spieler Teil der Mannschaft bleiben und wertgeschätzt werden. Das stärkt den Zusammenhalt des Teams.“

Personelle Stabilität

Sportlich kann Ravensburg nahezu aus dem Vollen schöpfen. Soyudogru beschreibt die personelle Situation als stabil: „Bis auf die genannten Langzeitverletzten Felix Wagner, Leon Gorgol und Felix Schäch sind zum Glück alle Fit und einsatzbereit.“

Noch bleibt eine letzte Unsicherheit: die Platzverhältnisse in Hollenbach. Nach den jüngsten Witterungseinflüssen ist die Durchführung des Spiels nicht endgültig garantiert. Dennoch zeigt sich der Trainer vorsichtig zuversichtlich: „Wir haben bereits Kontakt mit FSV Hollenbach aufgenommen. Die endgültige Info erhalten wir erst am Donnerstag. Jedoch gehen wir davon aus, dass wir am Samstag spielen.“