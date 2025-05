FV Ravensburg siegt und zittert weiter

Schon lange nicht mehr, hatte man den ultimativen Siegesssong in der Ravensburger CteamArena gehört, „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen…“ und es war gerechtfertigt, dass dieser Kultsong am Samstag abgespielt wurde, denn die vom Abstieg bedrohten Oberligakicker des FV Ravensburg boten den rund 500 Zuschauern eine tolle Fussballkost und gewannen verdient mit 4:1 Toren.