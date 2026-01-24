FV Ravensburg siegt beim Blitzturnier in Friedrichshafen

Das Blitzturnier des VfB Friedrichshafen hat am heutigen Samstag auf dem Kunstrasenplatz eine klare sportliche Hierarchie offenbart. Drei Mannschaften aus drei Ligen trafen in einem kompakten Format aufeinander, jede Partie über 45 Minuten, ohne Pause, ohne Ausweichmöglichkeiten. Der FV Ravensburg nutzte dies eindrucksvoll, gewann beide Spiele und beendete das Turnier ohne Gegentor. Für den Gastgeber VfB Friedrichshafen und den FC Radolfzell wurde der Spieltag zu einer lehrreichen Standortbestimmung mitten in der Wintervorbereitung.

Der Kunstrasen als neutraler Prüfstein Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz des VfB Friedrichshafen. Der Untergrund ermöglichte trotz Winterphase ein hohes Tempo und saubere Abläufe. Gerade in der Vorbereitung ist dieser Faktor entscheidend, weil er Vergleiche erleichtert und technische wie körperliche Aspekte sichtbar macht. Alle drei Mannschaften nutzten die Bedingungen, um Abläufe zu testen und Belastungen zu steuern.

Ein bewusst reduziertes Turnierformat Das Blitzturnier war klar strukturiert und auf sportliche Aussagekraft ausgelegt. Drei Teams, drei Spiele, eine gemeinsame Gruppe. Jeder trat gegen jeden an, die Spielzeit betrug jeweils 45 Minuten. Der Ablauf ließ keinen Raum für taktisches Abtasten über mehrere Partien hinweg, sondern verlangte sofortige Präsenz. Genau darin lag der Reiz dieses Formats: Jeder Fehler wirkte unmittelbar, jede gelungene Aktion hatte Gewicht.

Ravensburg mit klarer Dominanz

Der FV Ravensburg bestätigte seine Rolle als Oberligist eindrucksvoll. Im ersten Spiel gegen den VfB Friedrichshafen setzte Ravensburg früh Akzente. Nesreddin Kenniche traf in der vierten Minute zur Führung, Nicolas Jann erhöhte nach 24 Minuten, ehe Kenniche kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand herstellte. Ravensburg kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ defensiv kaum etwas zu.

Radolfzell nutzt seine Chance

Der FC Radolfzell aus der Landesliga Südbaden ging mit einer klaren Aufgabe in dieses Blitzturnier: sich gegen höherklassige Gegner zu behaupten. Gegen den VfB Friedrichshafen gelang dies erfolgreich. Radolfzell gewann die Partie mit 1:0, der Treffer fiel nach 19 Minuten.

Das entscheidende Duell um den Turniersieg

Im abschließenden Spiel trafen der FV Ravensburg und der FC Radolfzell aufeinander. Die Partie entwickelte sich zu einem intensiven Vergleich, in dem Ravensburg erneut die größere Reife zeigte. Tim Lauenroth erzielte den einzigen Treffer der Begegnung und sicherte seinem Team den zweiten Sieg des Tages. Mit diesem Erfolg stand Ravensburg als Turniersieger fest.

Die Abschlusstabelle spricht Klartext

Nach drei Spielen ergibt sich ein klares Bild. Der FV Ravensburg beendet das Blitzturnier mit zwei Siegen, 4:0 Toren und sechs Punkten auf Platz eins. Der FC Radolfzell folgt mit einem Sieg, einem Torverhältnis von 1:1 und drei Punkten. Der VfB Friedrichshafen bleibt ohne Punkt und ohne eigenen Treffer.