FV Ravensburg setzt Serie fort: "Das war eine Frage der Mentalität"





Die Ravensburger erwischten keinen guten Beginn. Bereits in der siebten Minute brachte Nicolas Garcia Stein den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause folgten turbulente Minuten: Nach dem Ausgleich durch Daniele Gabriele per Foulelfmeter (45.) schlug Denzlingen nur zwei Minuten später durch Nikita Ebel zurück (45.+2). Doch in der zweiten Hälfte drehte der FV Ravensburg die Partie. Nicolas Jann (53.) und erneut Daniele Gabriele (68.) sorgten mit ihren Treffern für den 3:2-Endstand.

In der Halbzeit fand Soyudogru deutliche Worte. „In der Halbzeit haben wir ganz klar angesprochen, was wir besser machen müssen und dass wir unser Spiel mehr durchziehen müssen“, erklärte der Trainer. „Wir wussten, dass wir mehr Überzeugung in den Zweikämpfen benötigen und noch zielstrebiger nach vorne spielen mussten. Die Jungs haben das super umgesetzt und wirklich Charakter gezeigt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Denzlingen besser als die Tabelle zeigt



Trotz des Tabellenplatzes warnte Soyudogru im Vorfeld vor dem Gegner – und sah sich bestätigt. „Nein, ehrlich gesagt nicht“, sagte er auf die Frage, ob ihn die offensive Wucht Denzlingens überrascht habe. „Wir wussten, dass Denzlingen eine gute Mannschaft ist und ihre Spiele teilweise auch unglücklich verloren hat. Sie haben das in den ersten Minuten sehr gut gemacht, da hatten wir etwas Probleme. Aber das gehört dazu. Wichtig ist, wie man darauf reagiert und das haben wir in der zweiten Halbzeit richtig stark gemacht.“

Defensive Reife in der Schlussphase



In der Schlussphase stemmte sich Denzlingen mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage, doch Ravensburg verteidigte den Vorsprung souverän. „Das war eine Frage der Mentalität“, betonte Soyudogru. „Man hat gesehen, dass wir inzwischen als Mannschaft sehr reif verteidigen. Wir haben als Team verteidigt, jeder hat für den anderen gearbeitet. Auch die Jungs, die reingekommen sind, haben alles für die Mannschaft gegeben.“

Junges Eigengewächs feiert Oberliga-Debüt



Ein besonderes Detail des Spiels war das Oberliga-Debüt von Felix Wagner, der in der Nachspielzeit (93. Minute) eingewechselt wurde. Der 17-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend und kam in dieser Saison bislang auf sieben Einsätze für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga Bodensee. Sein Kurzeinsatz in Denzlingen unterstreicht die konsequente Nachwuchsarbeit des Vereins.

Blick auf die Tabelle – und nach vorn



Mit dem Erfolg in Denzlingen hat der FV Ravensburg nach 13 Spieltagen 25 Punkte auf dem Konto – so viele wie lange nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Dennoch bleibt Soyudogru nüchtern. „Absolut, das freut uns natürlich“, sagte er zum Sprung auf Tabellenplatz drei. „Aber wir wissen auch, dass die Tabelle im Oktober noch keine große Aussagekraft hat. Entscheidend ist, dass wir Woche für Woche unsere Leistung bringen und weiter gierig bleiben. Wenn wir so weitermachen, kommt der Rest von allein.“

Der Sieg in Denzlingen, hart erkämpft und mit mannschaftlicher Geschlossenheit errungen, unterstreicht den Trend der vergangenen Wochen: Der FV ist in der Liga angekommen – und bereit, oben mitzuspielen.