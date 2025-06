FV Ravensburg: "Schön wäre eine Saison im gesicherten Mittelfeld"

Ein spätes Tor in einem Spiel, an dem der FV Ravensburg gar nicht beteiligt war, hat über das sportliche Schicksal des Vereins entschieden: Durch den 3:2-Erfolg der TSG Balingen im entscheidenden Relegationsspiel gegen Türk Gücü Friedberg spielt der FV auch in der kommenden Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Erst in der 91. Minute erzielte Simon Klostermann das entscheidende Tor für Balingen – ein Moment mit großer Tragweite.

„Wir haben am Montag alle den FuPa-Liveticker verfolgt und haben bis zur letzten Sekunde mitgezittert“, schildert Carlo Horn, Vorstand des FV Ravensburg, die angespannte Gefühlslage während des Spiels. „Dass dann ausgerechnet in der Nachspielzeit der für uns so wichtige Siegtreffer für Balingen gefallen ist, war ein besonderer Wink des Schicksals. Denn auch wir haben in dieser Saison viele Punkte in der Nachspielzeit verspielt und uns auch damit in die prekäre Situation gebracht.“

Planungssicherheit bringt neue Optionen