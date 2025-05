FV Ravensburg: Schlüsselspieler verlängert bis 2027

Der 33-jährige Mittelfeldspieler Nicolas Jann war Anfang September 2024 als vertragsloser Spieler zum FV Ravensburg gestoßen, nachdem er zuletzt für SSV Ulm 1846 Fußball aktiv war. In 17 Einsätzen in der Oberliga Baden-Württemberg erzielte er seither sechs Treffer. Seit vergangener Woche unterstützt Jann das Team auch in einer erweiterten Funktion als Co-Spielertrainer. Der Verein betonte in einer Mitteilung: „Wir als Verein sind sehr glücklich, dass ein Unterschiedsspieler wie er den Weg mit uns weitergehen möchte.“



So schnell werdet ihr mich nicht los



Jann selbst äußerte sich in einer Videobotschaft an die Fans: „Hallo liebe FV Familie, so schnell werdet ihr mich nicht los. Hiermit teile ich euch mit, dass ich meinen Vertrag bis 2027 verlängern werde. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch im Stadion. Bis bald.“