FV Ravensburg plant zweigleisig und hofft auf Balingen

Nach nahezu 12 Jahren Oberligazugehörigkeit droht dem traditionsreichen FV Ravensburg der Gang in die Verbandsliga. Aus eigener Kraft können die Oberschwaben am letzten Spieltag - gegen die TSG Backnang, sich nur noch ordentlich von ihrem tollen Publikum verabschieden.

Einzig die TSG Balingen könnte in Oberschwaben noch für Ernüchterung sorgen, denn gelingt der TSG über die Relegation noch der Aufstieg in die Regionalliga Südwest, bliebe der FVR Oberligist, somit ist der Juni, in dem die Aufstiegsspiele beginnen, ein wichtiger Monat für den FV. Man wird in Ravensburg dass Warum und Wieso sicherlich intern aufarbeiten,Fakt ist aber auch, sollte der Oberligadino absteigen müssen, ist das Ziel jedenfalls - den direkten Wiederaufstieg anzupeilen, untermauert wird das Ganze durch die Vertragsverlängerungen der Führungsspieler, da die Verträge auch für die Verbandsliga gelten. Beim letzten Heimspiel am Samstag (Spielbeginn 15.30 Uhr) werden die Spieler die den Verein verlassen und Teile vom Staff verabschiedet.