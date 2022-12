FV Ravensburg möchte noch vor Weihnachten neuen Trainer präsentieren

Es gibt Spekulationen darüber das Ex-Trainer Steffen Wohlfahrt (39), der den FV von 2017 bis zum Ende der vergangenen Saison trainierte, ein Kandidat ist. Marco Konrad (48) könnte ebenfalls in der engeren Auswahl stehen, auch er stand drei Jahre für Ravensburg an der Seitenlinie und führte den Verein in der Saison 12/13 als Sieger im Relegationspiel in die Oberliga. Konrad war zuletzt Trainer beim Regionalligsten FV Illertissen und wurde dort Ende September aufgrund der anhaltenden Talfahrt entlassen. Beide wären auf jeden Fall sofort verfügbar.



Doch Sportdirektor Fabian Hummel teile der Schwäischen Zeitung mit das mit der Suche erst seit vergangen Sonntag begonnen wurde und wollte diese Gerüchte deshalb nicht kommentieren. Fakt sei nur das aktuell mit zwei Kandidaten gesprochen würde und noch vor Weihnachten ein neuer Trainer vorgestellt wird.



Der FV Ravensburg sollte nach zuletzt acht sieglosen Spielen den Negativlauf bald umkehren um nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Aktuell sind es aber nur drei Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz und es sind noch 14 Spiele bis zum Saisonende um genug Punkte für den Klassenerhalt zu holen.