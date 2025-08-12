FV Ravensburg mit weiterem Transfer für die Abwehr

Der Oberligist FV Ravensburg hat den 22-jährigen Abwehrspieler Roman Reinelt verpflichtet und damit auch auf den längerfristigen Ausfall von Neuzugang Yannik Wolff reagiert. Wolff hatte sich im ersten Saisonspiel gegen den 1. Göppinger SV schwer verletzt. Reinelt spielte zuletzt für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern und war von Anfang März bis Mitte Mai 2025 in der Baller League für den VfR Zimbos aktiv.

Der sportliche Leiter Aktive, Alexander Heumann, betonte die fußballerische Ausbildung des Neuzugangs: „Mit Roman Reinelt verpflichten wir einen Spieler, der in seiner Jugend beim FC Bayern München ausgebildet wurde und bei Bayern II und Augsburg II bereits Regionalligaerfahrung sammeln durfte.“ Damit stößt ein Spieler zum Kader, der sowohl über Erfahrung aus höheren Spielklassen als auch über eine fundierte Nachwuchsausbildung verfüge. Reinelt spielte zudem schon für die U16 Deutschlands.

„Wir sind sehr froh, dass sich der Transfer so kurzfristig realisieren ließ und freuen uns auf einen weiteren jungen Spieler aus unserer Region“, hob Heumann hervor.