FV Ravensburg mit weiterem Transfer für die Abwehr

Der Oberligist FV Ravensburg hat den 22-jährigen Abwehrspieler Roman Reinelt verpflichtet und damit auch auf den längerfristigen Ausfall von Neuzugang Yannik Wolff reagiert. Wolff hatte sich im ersten Saisonspiel gegen den 1. Göppinger SV schwer verletzt. Reinelt spielte zuletzt für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern und war von Anfang März bis Mitte Mai 2025 in der Baller League für den VfR Zimbos aktiv.
Der sportliche Leiter Aktive, Alexander Heumann, betonte die fußballerische Ausbildung des Neuzugangs: „Mit Roman Reinelt verpflichten wir einen Spieler, der in seiner Jugend beim FC Bayern München ausgebildet wurde und bei Bayern II und Augsburg II bereits Regionalligaerfahrung sammeln durfte.“ Damit stößt ein Spieler zum Kader, der sowohl über Erfahrung aus höheren Spielklassen als auch über eine fundierte Nachwuchsausbildung verfüge. Reinelt spielte zudem schon für die U16 Deutschlands.
„Wir sind sehr froh, dass sich der Transfer so kurzfristig realisieren ließ und freuen uns auf einen weiteren jungen Spieler aus unserer Region“, hob Heumann hervor.
Für den FV Ravensburg steht bereits am kommenden Mittwoch die nächste Pflichtaufgabe bevor. In der dritten Runde des WFV-Pokals tritt die Mannschaft um 17:45 Uhr beim SV Kressbronn an. Nach dem klaren Auftaktsieg im Pokal gegen den TSV Riedlingen und dem Erfolg in der zweiten Runde bei SSV Ehingen-Süd will der FV auch diese Hürde nehmen und in die nächste Runde einziehen.
---
3. Runde WFV Pokal
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm
Mi., 27.08.25 17:45 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball