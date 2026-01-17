FV Ravensburg: Linus Wölk rückt in die Erste Mannschaft auf

Mit der Beförderung von Linus Wölk in den Kader der ersten Mannschaft setzt der FV Ravensburg seine Nachwuchsstrategie konsequent fort. Der Verein teilte mit: „Mit Linus Wölk rückt zur Rückrunde erneut ein Torhüter aus der eigenen Jugend in die Oberliga Mannschaft auf.“ Für den 18-Jährigen ist dies der nächste Schritt in einer Entwicklung, die in den vergangenen Monaten kontinuierlich vorangeschritten ist.

„Ausschlaggebend für diesen Schritt waren die sehr guten Leistungen in der U23 und der U19. In den Spielen und Trainingseinheiten beider Mannschaften hat sich Linus kontunierlich weiterentwickelt und sich dadurch die Beförderung verdient“, heißt es weiter. In der laufenden Saison absolvierte der Torhüter bereits vier Einsätze für die zweite Mannschaft des FV Ravensburg in der Bezirksliga Oberschwaben und sammelte dort wichtige Spielpraxis im Aktivenbereich.

Die Integration von Linus Wölk wird beim FV Ravensburg ausdrücklich als Teil einer langfristigen Ausrichtung verstanden. „Mit der Integration von Linus setzt der Verein den eingeschlagenen Weg konsequent fort, talentierte Nachwuchsspieler frühzeitig an den aktiven Bereich heranzuführen“, betont der Klub. Die Verantwortung für diesen Übergang tragen auch die Trainer im Torhüterbereich. „Die Verantwortlichen Trainer Dominik Krübl (Koordinator Torspieler und Torspielertrainer U19 und U17 – links im Bild), sowie Kevin Kraus (Torspielertrainer Aktive – Rechts im Bild) freuen sich mit Linus Wölk (Bildmitte) einen weiteren Torhüter aus der eigenen Nachwuchsabteilung im Umfeld der 1. Mannschaft weiter entwickeln zu dürfen.“