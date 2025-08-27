FV Ravensburg: "Kompliment ans Team, das trotz Unterzahl ruhig blieb"

Kalter Start mit doppeltem Schock

Von Beginn an war der FV Ravensburg die spielbestimmende Mannschaft. Schon in der Anfangsphase erspielte sich das Team mehrere gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Trainer Rahman Soyudogru brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten bereits in der Anfangsphase einige gute Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben.“

Dann folgte der Doppelschlag der Gastgeber. In der 25. Minute traf Luis Eren Deniz mit einem Sonntagsschuss zur Führung für Schorndorf, in der 38. Minute erhöhte Niklas Rössler ebenfalls mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, sah der Ravensburger Kevin Wistuba in der 36. Minute die Rote Karte.

Moral in Unterzahl

Trotz des Rückstands und der Unterzahl behielt der FV Ravensburg die Ruhe. „Ein riesengroßes Kompliment an die Mannschaft, die trotz Unterzahl ruhig geblieben ist und den Rückstand noch vor der Halbzeit gedreht hat“, lobte Soyudogru seine Spieler.

Der Anschluss gelang in der 42. Minute, als Daniele Gabriele einen Foulelfmeter verwandelte. Nur zwei Minuten später traf Marek Bleise zum Ausgleich, und in der vierten Minute der Nachspielzeit schoss Yilmaz Daler den FV Ravensburg erstmals in Führung. Innerhalb von nur wenigen Minuten hatte die Mannschaft das Spiel gedreht und ging mit einem 3:2 in die Pause.

Dominanz in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel spielte Ravensburg seine Überlegenheit konsequent aus. Die Gastgeber kamen kaum noch gefährlich nach vorne, während der Oberligist weiter druckvoll agierte. In der 68. Minute sorgte Felix Schäch mit dem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nesreddin Kenniche in der 79. Minute, als er auf 5:2 erhöhte.

Trainer Soyudogru war nach Abpfiff sichtlich zufrieden: „In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen und haben die Torchancen konsequent genutzt.“

Ein Sieg der Geschlossenheit

Das Spiel in Schorndorf zeigte eindrucksvoll den Charakter der Mannschaft. Trotz widriger Umstände bewies das Team Geschlossenheit und Siegeswillen. Jeder Spieler fightete für den anderen, und die Einwechselspieler fügten sich nahtlos ins Konzept ein. Genau diese Moral war es, die letztlich den Unterschied machte und den Weg ins Viertelfinale ebnete.

Blick auf Karlsruhe

Nach dem Pokalerfolg richtet sich der Fokus sofort wieder auf den Ligaalltag. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC II an. Die Partie beim Tabellen-16. ist für Ravensburg eine wichtige Gelegenheit, in der Oberliga weiter Boden gutzumachen.

„Wir wollen auch am Wochenende in Karlsruhe ein gutes Spiel machen und versuchen, das Spiel zu gewinnen“, erklärte Soyudogru mit Blick auf die kommende Aufgabe. „Erfreulich ist heute, dass sich keiner verletzt hat und wir alle Mann mit nach Karlsruhe mitnehmen können.“

Tabellenlage in der Oberliga

In der Liga steht der FV Ravensburg nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf Rang 13. Die Partie beim KSC II ist daher von besonderer Bedeutung, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Mit dem Schwung aus dem Pokal will die Mannschaft nun auch in der Liga für ein Ausrufezeichen sorgen.