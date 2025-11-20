– Foto: Carsten Trebuth

FV Ravensburg: "Jeder sollte von sich aus heiß sein auf dieses Spiel" Ravensburg will mit Heimsieg in die Rückrunde starten

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den 1. Göppinger SV zeigt sich FV-Trainer Rahman Soyudogru entschlossen, die kleine Durststrecke seiner Mannschaft zu beenden. Das Hinspiel in Göppingen hatte Ravensburg mit 3:1 gewonnen – eine Leistung, an die Soyudogru anknüpfen will. „Im Hinspiel haben wir eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt. Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt und waren nach vorne immer wieder gefährlich. Am Samstag brauchen wir erneut diese hohe Aufmerksamkeit und müssen alles abrufen, um das Spiel zu gewinnen.“ Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr FV Ravensburg 1. Göppinger SV



Nach vier Partien ohne Dreier, in denen die Ravensburger mehrfach späte Gegentore hinnehmen mussten, bleibt der Trainer ruhig. „Wichtig ist, dass die Stimmung auch in solchen Phasen positiv bleibt, und das ist bei uns definitiv der Fall. Die Mannschaft arbeitet sehr gut und solche Situationen gehören zum Entwicklungsprozess dazu.“ Soyudogru betont, dass es weniger an der spielerischen Qualität liegt:. „Wir müssen wieder mit der letzten Konsequenz bis zum Schluss verteidigen und nach vorne unsere Torchancen nutzen. Wenn wir unsere Basics zuverlässig auf den Platz bringen, kommen die Punkte automatisch.“

Ein guter Start in die Rückrunde als Ziel



Das Duell mit Göppingen markiert zugleich den Auftakt in die Rückrunde der Oberliga. Natürlich wollen wir gut in die Rückrunde starten. Gleichzeitig wissen wir, dass uns ein sehr schweres Spiel erwartet. Ein guter Auftakt würde uns für das letzte Spiel des Jahres in Aalen noch einmal Selbstvertrauen und Energie geben.“ Göppingen stärker als es die Tabelle vermuten lässt



Der Gegner steht aktuell auf Platz 15, doch Soyudogru warnt davor, sich von der Platzierung täuschen zu lassen. „Uns ist klar, dass Göppingen qualitativ nicht dorthin gehört, wo sie aktuell in der Tabelle stehen. Sie haben viel Qualität im Kader und verteidigen sehr robust. Es wird sicher ein sehr intensives Spiel. Gegen einen Gegner wie Göppingen muss man den Spielern nicht viel mit auf den Weg geben. Jeder sollte von sich aus heiß sein auf dieses Spiel. Es ist unser letztes Heimspiel in diesem Jahr, und wir wollen uns mit einer starken Leistung vor unseren Zuschauern verabschieden.“