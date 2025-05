FV Ravensburg II: Thomas Gadek kehrt zurück

– Foto: FV Ravensburg

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Staffel 4 hat der FV Ravensburg II in der vergangenen Woche eine wichtige personelle Entscheidung getroffen: Thomas Gadek übernimmt erneut das Traineramt der U23-Mannschaft. Der 46-Jährige feierte am Sonntag mit einem 3:2-Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten SV Ochsenhausen ein erfolgreiches Comeback an der Seitenlinie und folgt damit auf Armin Friedrich, der Mitte April seinen Rückzug bekannt gegeben hatte.

Für Alexander Heumann, Teammanager beim FV Ravensburg, war die Entscheidung für Gadek eine bewusste und nachvollziehbare: „Die Wahl ist auf Thomas Gadek gefallen, weil er mit der U23 letztes Jahr Platz sechs erreicht hat.“ Bereits in der Vorsaison hatte Gadek die Mannschaft in einer anspruchsvollen Phase übernommen, ehe er sich nach Saisonende verabschiedete. Die Rückkehr nun erfolgte unter gänzlich anderen Vorzeichen – und mit klarer Zielsetzung: den Verbleib in der Liga sichern. Die sportliche Ausgangslage bleibt angespannt. Der 3:2-Sieg gegen Ochsenhausen verschaffte dem FV Ravensburg II mit nun 26 Punkten etwas Luft nach unten, jedoch sind es momentan noch zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. In den verbleibenden Spielen der Abstiegsrunde wird es vor allem darauf ankommen, Stabilität in die Leistungen zu bringen. Gadeks Erfahrung soll hierbei ein wesentlicher Faktor sein.

„Der Thomas kennt noch einfach einen Großteil der Mannschaft und wir haben wieder ein großes Vertrauen in ihn, dass er mit der Mannschaft den Klassenerhalt noch realisieren kann“, so Heumann. Vor allem die Verbindung zwischen Trainer und Team spielt für den Verein eine zentrale Rolle: Gadek sei sowohl mit jungen als auch mit erfahrenen Spielern vertraut und bringe die notwendige Kompetenz mit, um in der aktuellen Phase wirksam zu arbeiten. Heumann betont: „Thomas Gadek ist in der Region ein sehr bekannter Trainer, er ist auch ein sehr erfahrener Trainer. Wir als Verein sind sehr froh, dass der Thomas in der nicht so einfachen Situation sich bereit erklärt hat, uns als Verein zu unterstützen, die Mannschaft zu unterstützen und das Thema Klassenerhalt anzugehen.“