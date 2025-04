FV Ravensburg II gewinnt deutlich gegen den SV Ochsenhausen

---



Aufstiegsrunde





Der FC Wangen geht mit zwölf Punkten aus neun Spielen in das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Blaubeuren. Die Gäste könnten mit einem Sieg an der SSG Ulm 99 vorbeiziehen und Platz zwei einnehmen. Wangen hat mit sechs Unentschieden in der laufenden Runde bereits oft Punkte liegen lassen, braucht aber jeden Zähler, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

---



Der FV Rot-Weiß Weiler und der TSV Riedlingen trennen vor dem Nachholspiel zwei Punkte. Beide Teams stehen aktuell in der unteren Tabellenhälfte und haben die Gelegenheit, mit einem Sieg den Anschluss nach vorne herzustellen. Weiler verlor zuletzt gegen Heimenkirch, Riedlingen holte ein 1:1 gegen Wangen.







Abstiegsrunde







Der FV Ravensburg II setzte sich am Mittwochabend mit einem klaren 4:0-Sieg beim SV Ochsenhausen durch und belegt vorübergehend den Relegationsplatz. Julian Flock brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung und erzielte auch in der 86. Minute das 3:0. Marek Bleise (60.) und Rojhat Demir (90.) sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen Endstand. Ravensburg II klettert mit 20 Punkten auf Platz sechs, während Ochsenhausen nach der Niederlage weiterhin mit nur sechs Punkten am Tabellenende verbleibt und sich nun noch weiter von den sicheren Plätzen entfernt.

---

Morgen, 15:30 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:30 PUSH



Im zweiten Spiel in dieser Woche für den SV Ochsenhausen, geht es erneut zu Hause gegen die TSG Ehingen. Beide Mannschaften benötigen dringend einen Sieg, es ist ein Spiel mit hoher Bedeutung im Tabellenkeller. Die TSG steht momentan mit acht Punkten auf dem 11. Platz.

---



Der SV Hohentengen möchte sich nach der deutlichen Niederlage in Ulm gegen den FV Ravensburg II rehabilitieren. Der FV Ravensburg II will in der englischen Woche erneut punkten. Mit 13 Punkten liegt Hohentengen auf Rang neun.

---



Im Verfolgerduell trifft der punktgleiche Tabellenvierte aus Biberach auf den Tabellendritten Türkgücü Ulm. Beide Mannschaften stehen bei 23 Punkten und könnten mit einem Sieg Anschluss an die beiden Erstplatzierten halten. Die Ulmer reisen mit einem klaren 4:0 gegen Hohentengen im Rücken an, während Biberach zuletzt in Mengen gewann.

---

Morgen, 15:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Mengen Mengen 15:30 live PUSH



Der TSV 1889 Buch hat mit dem Sieg in Ochsenhausen seine Form bestätigt und kann sich mit einem weiteren Erfolg weiter an einen Nichtabstiegsplatz heranarbeiten. Die Gäste aus Mengen reisen mit 14 Punkten an und liegen fünf Zähler hinter Buch.

---



Der Tabellenfünfte Türkspor Neu-Ulm empfängt den Spitzenreiter FV Olympia Laupheim. Die Gastgeber möchten die 0:2-Niederlage in Mietingen vergessen machen, während Laupheim weiterhin ungeschlagen ist. Mit nur drei Punkten Unterschied ist die Partie für beide Seiten von hoher Bedeutung im Rennen um Platz eins.

---

Morgen, 15:30 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SV Mietingen Mietingen 15:30 PUSH



Der SV Oberzell steht trotz des Überraschungserfolgs in Ravensburg weiterhin unter Druck und empfängt mit dem SV Mietingen einen der formstärksten Gegner. Mietingen hat sich mit dem Sieg gegen Türkspor in eine gute Ausgangslage gebracht und möchte den Kontakt zu Laupheim wahren.

---





Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr FC Mengen Mengen SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00 PUSH



Beim FC Mengen ist mit dem SC Türkgücü Ulm einen der formstärksten Gegner der Abstiegsrunde zu Gast. Für Türkgücü bietet sich die Chance, im Kampf um die Spitzenplätze weiter Boden gutzumachen.



---







Der SV Hohentengen empfängt im Nachholspiel mit Türkspor Neu-Ulm den bisher torgefährlichsten Verein der Abstiegsrunde.