FV Ravensburg: "Ich finde die Mischung in der Mannschaft sehr gut" Der Tabellenfünfte der Oberliga geht in die finale Phase der Wintervorbereitung von Matthias Kloos · Heute, 07:30 Uhr

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Oberligist FV Ravensburg geht mit einem klar strukturierten Selbstverständnis in die finale Phase der Wintervorbereitung. Trainer Rahman Soyudogru beschreibt den bisherigen Verlauf wie folgt: „Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Die Intensität in den Trainingseinheiten war sehr gut, somit stimmt die Basis. Die nächsten beiden Wochen wollen wir nutzen, um gezielt an den Details zu arbeiten.“

Sportlich untermauert wurde dieser Eindruck am vergangenen Wochenende. Beim Wintercup sicherte sich Ravensburg mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Berg sowie einem 1:0 gegen den VfB Friedrichshafen den Turniersieg. Es war ein Ergebnis, das zur Stimmungslage passt, Rückblickend auf die Hinrunde sagt Soyudogru: „Ja, definitiv macht das mental vieles leichter in der Winterpause. Die Vorrunde war insgesamt ordentlich und hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass man mit einem positiven Gefühl in die Winterpause und in die Vorbereitung gehen kann.“ Letzte Standortbestimmung vor dem Ligastart

Die Vorbereitung mündet nun in eine letzte Standortbestimmung. Am kommenden Samstag steht um 13 Uhr das finale Testspiel beim SC Pfullendorf aus der Verbandsliga Südbaden an. Für den Trainer hat diese Partie eine klare Funktion: „Natürlich wollen wir im letzten Testspiel vor dem Ligastart noch einmal ein gutes und vor allem intensives Spiel machen, um optimal auf das Spiel gegen Mannheim vorbereitet zu sein.“ Dieses Spiel gegen Tabellenführer VfR Mannheim folgt bereits am 21. Februar um 15 Uhr zu Hause in Ravensburg und markiert für den aktuellen Tabellenfünften den Pflichtspielauftakt ins neue Jahr. Junge Zugänge mit Entwicklungspotenzial