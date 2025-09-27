FV Ravensburg: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft"

Perfekte erste Hälfte mit verdienter Führung

Von Beginn an übernahm der FV Ravensburg die Kontrolle. Mit hohem Tempo, Passspiel und großer Ballsicherheit diktierte die Mannschaft das Geschehen. Trainer Rahman Soyudogru war mit dem Auftritt hochzufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und das Spiel komplett kontrolliert. Vor allem spielerisch war es auf einem sehr hohen Niveau.“

Die Belohnung folgte in der 45. Minute. Nach einem druckvollen Angriff landete der Ball bei Felix Schäch, der vollendete und den FV Ravensburg mit 1:0 in Führung brachte. Die Spieler feierten den Treffer, der das Selbstvertrauen für die zweite Hälfte stärkte.

Pforzheim kommt stärker auf, Ravensburg verteidigt konsequent

Nach dem Seitenwechsel versuchte Pforzheim, mehr Druck aufzubauen. Die Gäste warfen sich in die Zweikämpfe und suchten immer wieder die Offensive. Doch der FV Ravensburg blieb stabil und arbeitete diszipliniert gegen den Ball. „In der zweiten Halbzeit waren wir anfangs ebenfalls gut im Spiel. Mit der Zeit standen wir etwas tiefer, wodurch Pforzheim besser ins Spiel kam. Dennoch haben wir konsequent verteidigt und kaum gefährliche Torchancen zugelassen“, erklärte Soyudogru.

Mannschaft zeigt Siegeswillen

Der entscheidende Unterschied an diesem Nachmittag war der unbedingte Wille des FV Ravensburg. „Am Ende haben wir verdient gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Man hat gemerkt, dass die Jungs das Spiel unbedingt gewinnen wollten“, betonte Rahman Soyudogru.

Aufstieg in der Tabelle

Mit dem Sieg gegen den 1. CfR Pforzheim hat der FV Ravensburg nun 16 Punkte auf dem Konto und kletterte auf den sechsten Tabellenplatz. Die Ravensburger haben bewiesen, dass sie auch gegen Topmannschaften bestehen können.

Blick auf das nächste Duell in Oberachern

Lange Zeit zum Feiern bleibt dem FV Ravensburg nicht. Bereits am kommenden Samstag wartet die schwere Auswärtspartie beim SV Oberachern. Die Gastgeber haben bislang 16 Punkte gesammelt und rangieren punktgleich mit Ravensburg auf Platz fünf der Tabelle.

Es ist also ein direktes Duell um die Plätze im oberen Drittel, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnte. Mit der Entschlossenheit aus dem Sieg gegen Pforzheim will der FV Ravensburg auch in Oberachern bestehen und den nächsten Schritt machen.