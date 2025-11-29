FV Ravensburg: "Harte Arbeit wird früher oder später belohnt"

Es war der perfekte Abschluss des Fußballjahres für den FV Ravensburg: Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer VfR Aalen setzte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru ein Ausrufezeichen – und fügte dem Spitzenreiter die erste Niederlage der Saison zu. „Es fühlt sich unglaublich gut an. Vor allem nach den Rückschlägen, die wir in den letzten Wochen einstecken mussten. Es ist wie ein Befreiungsschlag“, fasste Soyudogru die Stimmung nach Schlusspfiff zusammen.
Der FV Ravensburg zeigte einen mutigen Auftritt, hatte jedoch vor der Führung noch eine brenzlige Situation zu überstehen. In der 79. Minute bot sich plötzlich die große Chance für den Tabellenführer: Kahriman schickte Niklas Antlitz in die Tiefe, der völlig freistehend vor Torhüter Castellucci auftauchte – doch scheiterte. Im direkten Gegenzug kam Felix Schäch im Mittelfeld an den Ball, setzte sich durch und entschloss sich aus rund 20 Metern zum Abschluss. Der Ball landete präzise im linken unteren Eck, unhaltbar für den Aalener Torhüter – das verdiente 0:1 und die Entscheidung in der 80. Minute.
Ein Sieg zur richtigen Zeit
Mit Blick auf die Tabellensituation erhält der Auswärtserfolg zusätzliches Gewicht. Ravensburg belegt auf jeden Fall bis Sonntag Rang drei, einen Punkt vor Essingen. „Der Sieg gibt Ruhe und Selbstvertrauen. Somit können wir mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen“, sagte Soyudogru, der den Wert des Moments einordnen konnte.
Eine Saison der Entwicklung
Der Trainer blickte auf die Gesamtentwicklung seines Teams: „Die Saison war bisher eine Reise mit Höhen und Tiefen, aber eine, in der wir als Team gewachsen sind. Wir hatten Phasen, in denen wir unglaublich stabil waren und Phasen, in denen uns die Basics ein bisschen verloren gingen. Aber das Entscheidende ist, dass die Entwicklung stimmt. Man sieht, dass wir als Team funktionieren und dass wir mit Rückschlägen umgehen können. Und genau das ist es, was mich unglaublich stolz macht.“
Lehre eines Fußballjahres
Zum Jahresabschluss zog der Trainer auch ein persönliches Fazit. „Ich nehme mit, dass es sich lohnt, dranzubleiben auch wenn es mal schwierig wird oder es gerade nicht läuft. Es ist im Fußball ähnlich wie im Leben: Harte Arbeit wird früher oder später belohnt.“
Mit einem Sieg beim Tabellenführer und einem klaren Bekenntnis zur eigenen Entwicklung verabschiedet sich der FV Ravensburg in die Winterpause.