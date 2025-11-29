– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

FV Ravensburg: "Harte Arbeit wird früher oder später belohnt" Der FV Ravenburg landet einen Befreiungsschlag beim Tabellenführer Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg VfR Aalen FV Ravensb.

Es war der perfekte Abschluss des Fußballjahres für den FV Ravensburg: Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer VfR Aalen setzte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru ein Ausrufezeichen – und fügte dem Spitzenreiter die erste Niederlage der Saison zu. „Es fühlt sich unglaublich gut an. Vor allem nach den Rückschlägen, die wir in den letzten Wochen einstecken mussten. Es ist wie ein Befreiungsschlag“, fasste Soyudogru die Stimmung nach Schlusspfiff zusammen.

Heute, 14:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen FV Ravensburg FV Ravensb. 0 1



Nach fünf sieglosen Spielen in Folge zeigte der FV eine Leistung, die vor allem von Geschlossenheit und Entschlossenheit geprägt war. Soyudogru betonte den Unterschied zu den vergangenen Partien: „In den Spielen zuvor fehlte manchmal die letzte Überzeugung und diesmal war sie vom ersten Moment an spürbar. Jeder hat Verantwortung übernommen, jeder hat gelitten, jeder hat gekämpft. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Und genau das war der Unterschied zu den letzten Spielen.“ Der FV Ravensburg zeigte einen mutigen Auftritt, hatte jedoch vor der Führung noch eine brenzlige Situation zu überstehen. In der 79. Minute bot sich plötzlich die große Chance für den Tabellenführer: Kahriman schickte Niklas Antlitz in die Tiefe, der völlig freistehend vor Torhüter Castellucci auftauchte – doch scheiterte. Im direkten Gegenzug kam Felix Schäch im Mittelfeld an den Ball, setzte sich durch und entschloss sich aus rund 20 Metern zum Abschluss. Der Ball landete präzise im linken unteren Eck, unhaltbar für den Aalener Torhüter – das verdiente 0:1 und die Entscheidung in der 80. Minute.

Ein Sieg zur richtigen Zeit Mit Blick auf die Tabellensituation erhält der Auswärtserfolg zusätzliches Gewicht. Ravensburg belegt auf jeden Fall bis Sonntag Rang drei, einen Punkt vor Essingen. „Der Sieg gibt Ruhe und Selbstvertrauen. Somit können wir mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen“, sagte Soyudogru, der den Wert des Moments einordnen konnte.