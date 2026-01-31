FV Ravensburg hält lange mit, muss sich aber dem FV Illertissen beugen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Oberligist FV Ravensburg erlebt im heutigen Testspiel beim Regionalligisten FV Illertissen einen Nachmittag mit zwei Gesichtern. Ein früher Führungstreffer sorgt für Selbstvertrauen, eine starke Anfangsphase für Hoffnung. Doch mit zunehmender Spieldauer kippt die Partie. Die 1:3-Niederlage liefert klare Erkenntnisse – und lenkt den Blick unmittelbar auf die nächste Bewährungsprobe.

Das heutige Testspiel beim FV Illertissen ist aus Ravensburger Sicht bewusst als anspruchsvolle Standortbestimmung angelegt. Ein Gegner aus der Regionalliga Bayern, ein hohes Tempo, ein Spiel, das von Beginn an Konzentration verlangt. Die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru nimmt diese Herausforderung an und setzt früh ein Ausrufezeichen. Bereits in der 8. Minute geht der FV Ravensburg in Führung. Daniele Gabriele nutzt eine Gelegenheit und trifft zum 1:0. Der Treffer unterstreicht den mutigen Ansatz des Oberligisten, der nicht abwartet, sondern aktiv ins Spiel findet. Ravensburg zeigt Präsenz, steht kompakt und bringt Illertissen zunächst aus dem Rhythmus.

Die Antwort des Regionalligisten folgt jedoch prompt. In der 15. Minute gleicht Marco Gölz zum 1:1 aus. Der schnelle Ausgleich verändert die Statik der Partie, ohne Ravensburg sofort den Halt zu nehmen. Die Begegnung bleibt offen, intensiv und geprägt von vielen Zweikämpfen. Ravensburg hält dagegen, arbeitet diszipliniert und bleibt über weite Strecken der ersten Halbzeit stabil. Nach dem Seitenwechsel verschieben sich die Kräfteverhältnisse zunehmend zugunsten der Gastgeber. In der 57. Minute fällt das 2:1 durch Daniel Gerstmayer. Der Treffer zwingt Ravensburg dazu, wieder aktiver zu werden, doch die Kontrolle liegt nun häufiger beim Regionalligisten. Elf Minuten später folgt die Vorentscheidung. In der 68. Minute trifft Nico Helbock zum 3:1 für Illertissen. Ravensburg versucht, noch einmal Zugriff zu bekommen. Der höhere Rhythmus und die Konsequenz des Gegners geben letztlich den Ausschlag. Die Niederlage ist am Ende verdient, auch wenn Ravensburg lange Zeit auf Augenhöhe agiert.