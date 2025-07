FV Ravensburg: Großer Familientag am 23. Juli mit Einlagespiel

Um 18.30 Uhr findet dann ein Einlagespiel des FV Ravensburg gegen eine Oberschwabenauswahl statt. Diese wird in erster Linie mit vielen ehemaligen FV-Spielern, die aktuell u.a. bei Oberzell, Salem Sigmaringen, Berg oder Wangen spielen, besetzt sein. Die Betreuung übernehmen Daniel Hörtkorn und Peter Mörth.



Rund um die Vorstellungen und das Einlagespiel gibt es ein buntes Programm rund um die Veranstaltung. Für Kinder sind verschiedene Attraktionen aufgebaut, u.a. eine Knaxx-Hüpfburg und eine Torwand, so dass sich auch die Allerkleinsten vergnügen können. Die Bewirtung für alle Gäste findet im neuen Volksbank-Fanzelt und am FV-Kiosk statt. Außerdem gibt es Eis von „Claus gemacht“ und Präsentationen u.a. vom neuen Ausrüster Jako.



Eine große Mitglieder-Werbeaktion mit interessanten Preisen rundet die Veranstaltung ab. In der Halbzeit des Einlagespieles gibt es eine Einlage des Fanfarenzuges Florian. Der Eintritt für das Einlagespiel beträgt 6.- €, davon wird 1.- € an die Sonja-Reischmann-Kinderstiftung abgeführt. Und wer nach dem Spiel noch verweilen möchte: Es gibt zum Abschuss noch Unterhaltung und Musik. Wir freuen uns auf viele Gäste und eine gute gemeinsame Zeit.





Kader der Oberschwabenauswahl:



1. Paul Brünz, Oberzell

2. Kevin Kraus, Ravensburg

3. Thomas Zimmermann, Baienfurt

4. Dominik Bentele, Sigmaringen

5. Felix Hörger, Neu Ulm

6. Jona Boneberger, Seibranz

7. Moritz Strauß, Salem

8. Robert Henning, Sigmaringen

9.Jonathan Hill, Berg

10. Meris Ajdarpasic, Berg

11. Jascha Fiesel, Oberzell

12. Raimond Hehle, Weiler

13. Simon Wetzel, Wangen

14. Moritz Fässler, FG WRZ

15. Steffen Friedrich, Oberzell

16. Paul Strauß , Salem

17. Daniel Di Leo, Ailingen

18. Daniel Hörtkorn



Trainerteam Daniel Hörtkorn, Peter Mörth