FV Ravensburg gewinnt Amtzeller AH Turnier

Es wurden in 2 Gruppen zu je 5 Mannschaften gespielt. Titelverteidiger des ersten Turniers war der Veranstalter SV Amtzell selbst der in der Gruppe B auch die ersten beiden Spiele gegen SV Fronhofen 3:1 und gegen SV Eglofs mit zu 4:0 gewann, leider musste man sich gegen den SV Immenried mit einem 1:1 zufrieden geben und so kam es zu einem Endspiel um den Gruppensieg gegen die SG Kisslegg, dass trotz sehr guter Chancen mit 1:2 verloren ging. Da auch der SV Fronhofen mit seinen Strategen Daniel Hörner und Jo Müller gegen Immenried gewann blieb dem SV Amtzell nur der 3. Platz in Gruppe B ins Halbfinale kam Fronhofen und Kisslegg.

In der Gruppe A marschierte der FV Ravensburg mit 4 Siegen gegen den TSV Berg, FV Waldburg, SV Primisweiler sowie den TSV Grünkraut ungeschlagen durch. Den 2. Halbfinalplatz sichert sich der TSV Berg vor dem SV Primisweiler, FV Waldburg und TSV Grünkraut.

Bevor man erstmalig die Platzierungen durch Penaltyschießen durchführte, wurden die beiden Halbfinalspiele gespielt. Im ersten standen sich der TSV Berg und der SV Fronhofen gegenüber, dass die sehr spielstarken Berger um Vlad Munteanu mit 3:1 gewannen und somit als erstes Team im Endspiel standen. Im zweiten Halbfinale wurde der FV Ravensburg seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte die SG Kisslegg mit 4:2.

Das Penaltyschießen um Platz 9 gewann der SV Eglofs gegen TSV Grünkraut um Platz 7 behielt der FV Waldburg gegen SV Immenried die Oberhand und der SV Amtzell verlor das Penaltyschießen gegen SV Primisweiler mit 1:2. Den 3. Platz sicherte sich die SG Kisslegg gegen den SV Fronhofen.

Im Endspiel gegenüber standen sich der FV Ravensburg und der TSV Berg. Ravensburg um Steffen Wohlfarth war auch wie im Gruppenspiel für den TSV Berg zu stark und gewannen dieses Endspiel mit 4:2.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurde auch der beste Torwart, der Torschützenkönig sowie der beste Feldspieler mit einem Pokal belohnt.

Bester Torwart: Christoph Bertsch-Weber vom SV Amtzell