FV Ravensburg: "Es ist definitiv ein Spiegelbild von der Saison"

Das letzte Saisonspiel in der Oberliga Baden-Württemberg bot am Samstag in der CteamArena in Ravensburg ein Wechselbad der Gefühle. Der FV Ravensburg und die TSG Backnang trennten sich nach einem wilden Spielverlauf mit 4:4 – und lieferten den 180 Zuschauern damit zum Abschluss ein spektakuläres Torfestival. Für Rahman Soyudogru, der das Team in den vergangenen Wochen interimistisch betreut hatte und nun als Cheftrainer bestätigt wurde, war der Spielverlauf jedoch kein Grund zur Freude.