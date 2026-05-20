FV Ravensburg erwartet viele Zuschauer - Freier Eintritt

– Foto: FVR DFB Pokal 2016

Die Vorfreude auf das letzte Oberliga-Heimspiel der Saison 25/26 ist beim FV Ravensburg rießengroß. In Zusammenarbeit mit der Volksbank Bodensee Oberschwaben gibt es einen großen Familientag zum Spieltag. Bereits das Vorspiel der FV U23 gegen den fast Meister TSV Eschach bringt bereits leichte Brisanz mit sich, da der TSV in Ravensburg, bereits die Meisterschaft feiern könnte.

Auch in der Oberliga geht es für den FV Gegner aus Bissingen um alles, bei einem Sieg in Ravensburg hätte Bissingen noch Chancen, die Oberliga zu halten. Bei beiden Spielen ist der Eintritt frei, zusätzlich erhält jeder Zuschauer/in zwei Wertgutscheine für Getränke oder Essen gratis. Damit aber nicht genug, weitere Highlights außerhalb dem sportlichen Geschehen sind eine Kinderhüpfburg, Gewinnspiele und verschiedene Mitmachaktionen für Groß und Klein. Rund um das Volksbank Fanzelt gibt es noch Dosenwerfen und Kinderschminken. Der FV möchte sich für die großartige Unterstützung seiner Fans in der abgelaufenen Saison bedanken. Bei den Zuschauerzahlen liegen die Ravensburger ebenfalls auf dem 4.Platz des Rankings.



Bereits ab 13 Uhr beginnt das Spiel in der Bezirksliga gegen den TSV Eschach bevor danach um 15.30 Uhr die Oberligapartie beginnt, davor gibt es standesgemäß noch Verabschiedungen, nach dem Spiel soll bei Musik der Tag gemütlich im Wiesental ausklingen.



