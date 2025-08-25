FV Ravensburg: "Entscheidend wird, dass wir das Tempo hoch halten"

Mit Rückenwind aus dem Last-Minute-Remis gegen den FSV Hollenbach will der Oberligist FV Ravensburg am Mittwoch im Achtelfinale des WFV-Pokals beim Landesligisten SG Schorndorf den nächsten Schritt gehen. Trainer Rahman Soyudogru fordert eine konzentrierte Leistung und Effizienz vor dem Tor.

Die Begegnung beim Landesligisten SG Schorndorf wird dabei keineswegs als Selbstläufer betrachtet. Zuletzt hatte sich die Mannschaft immer wieder schwer getan, die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Für den Trainer steht daher fest: „Entscheidend wird sein, dass wir das Tempo hoch halten und unsere Torchancen effektiv nutzen.“

Klares Ziel: Einzug ins Viertelfinale Für den FV Ravensburg ist das Achtelfinale im WFV-Pokal eine willkommene Gelegenheit, Selbstvertrauen zu tanken und die positiven Emotionen aus der Liga mitzunehmen. Trainer Rahman Soyudogru macht vor der Partie keinen Hehl aus der Zielsetzung: „Wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Dafür werden wir wieder eine 100 % konzentrierte Leistung auf dem Platz bringen und alles dafür tun, um ins Viertelfinale einzuziehen.“

Schwung aus der Liga mitnehmen

Die Stimmung im Team könnte nach dem emotionalen 2:2 gegen den FSV Hollenbach kaum besser sein. Trotz eines 0:2-Rückstands bewies die Mannschaft Moral und belohnte sich in der Nachspielzeit mit Toren von Nesreddin Kenniche und Moritz Jeggle. Vor 400 Zuschauern wurde der späte Punktgewinn wie ein Sieg gefeiert – ein emotionaler Schub, der nun in den Pokalwettbewerb übertragen werden soll.

Gerade diese Moral und der unbedingte Wille haben dem Team in den vergangenen Wochen immer wieder geholfen. Mit diesem Selbstverständnis will Ravensburg in Schorndorf von Beginn an dominant auftreten und keine Zweifel am eigenen Anspruch auf den Viertelfinaleinzug lassen.

Personalprobleme bleiben eine Herausforderung

Einfach wird die Aufgabe in Schorndorf allerdings nicht. Trainer Rahman Soyudogru muss weiterhin auf mehrere Spieler verzichten: „Personell fehlen uns weiterhin Luan Kukic, Yannik Wolff, Matteo Grabherr, Felix Wagner und Roman Reinelt.“ Trotzdem steht eine schlagkräftige Mannschaft bereit, die in der Lage ist, den Landesligisten unter Druck zu setzen.

Die jüngsten Leistungen haben gezeigt, dass die Breite des Kaders funktioniert. Sowohl Kenniche als auch Jeggle, die gegen Hollenbach als Joker stachen, könnten auch im Pokal wichtige Impulse setzen. Diese Flexibilität im Kader ist ein Trumpf, den Soyudogru nutzen will, um auf verschiedene Spielsituationen reagieren zu können.

Respekt vor dem Gegner

Auch wenn Ravensburg als Oberligist als Favorit in das Achtelfinale geht, warnt der Trainer davor, den Gegner zu unterschätzen. Die SG Schorndorf wird hochmotiviert sein, vor heimischem Publikum den großen Favoriten zu ärgern.

Für Ravensburg wird es entscheidend sein, früh die Kontrolle zu übernehmen, das Tempo hochzuhalten und eigene Fehler zu vermeiden. Die Lehren aus den letzten Spielen, in denen kleine Unachtsamkeiten zu Gegentoren führten, sollen im Pokal umgesetzt werden.

Der Blick nach vorn

Das Achtelfinale beim Landesligisten ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Chance, den eingeschlagenen Weg zu bestätigen. Mit einem konzentrierten Auftritt und der nötigen Effizienz will der FV Ravensburg am Mittwoch ab 17:15 Uhr in Schorndorf den Grundstein für einen langen Pokalweg legen.

Gelingt der Sprung ins Viertelfinale, wäre das nicht nur ein Signal an die Konkurrenz, sondern auch ein weiterer Schritt, um das Selbstvertrauen in der Liga zu festigen. Denn schon am Wochenende wartet wieder der Alltag in der Oberliga – mit neuen Herausforderungen und der Chance, sich weiter aus dem Tabellenkeller zu arbeiten.