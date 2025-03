FV Ravensburg: "Ein Sieg gibt auch wieder positive Energie"

Der FV Ravensburg hat sich mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den SV Fellbach zurückgemeldet und im ersten Ligaspiel nach der Winterpause einen wichtigen Schritt gemacht. Mit hoher Aufmerksamkeit und Konsequenz in der Defensive ließ die Mannschaft kaum Chancen für den Gegner zu. Trainer Martin Braun lobte die konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft, die geduldig auf ihre Möglichkeiten wartete und am Ende durch zwei Treffer von Moritz Jeggle und Daniele Gabriele die Partie für sich entschied.

Die Ravensburger Defensive stand sicher und ließ in den gesamten 90 Minuten nur eine gefährliche Torchance der Gäste zu. „Wir haben Fellbach nur eine gute Chance ermöglicht, bei welcher Ramon Castellucci in der 12. Minute den Ball sehr gut an den Pfosten lenken konnte“, analysierte Braun nach dem Spiel. Die Gäste agierten in der ersten Halbzeit sehr defensiv, was es für Ravensburg erschwerte, Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden. „Wir sind geduldig geblieben und haben Fellbach wenig Chancen auf Ballgewinne zum Kontern gegeben“, erklärte der Trainer weiter.

In der 43. Minute hätte Moritz Jeggle sein Team bereits in Führung bringen können, doch sein Kopfball nach einer Ecke von Daniele Gabriele verfehlte das Tor knapp. In der zweiten Halbzeit erhöhte Fellbach den Druck und verteidigte weiter vorne, was Ravensburg mehr Räume im Angriff ermöglichte.