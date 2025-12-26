FV Ravensburg: Ein Leistungsträger bleibt weiter an Bord

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Marek Bleise bis 2027 bindet der Tabellenfünfte der Oberliga Baden-Württemberg einen Spieler, der sich in kürzester Zeit zu einer festen Größe entwickelt hat. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „Liebe FV Familie - passend zu Weihnachten freuen wir euch mitteilen zu können, das mit Marek Bleise ein absoluter Leistungsträger bis 2027 unterschrieben hat. Lieber Marek, wir freuen uns, dass du weiterhin Bestandteil des FV Ravensburg bleibst!“

Bleise war zu Beginn der Saison 23/24 vom 1. FC Rielasingen nach Ravensburg gewechselt und hatte sich dort unmittelbar einen Stammplatz erarbeitet. In der laufenden Spielzeit ist der 22-Jährige aus der Defensive nicht wegzudenken. Er kam in allen Partien zum Einsatz und hatte mit 1706 Minuten auf die meiste Einsatzzeit aller Feldspieler in dieser Oberligasaison beim FV. Lediglich Torhüter Ramon Castellucci weist eine höhere Spielzeit auf, da er in allen Begegnungen über die volle Distanz im Tor stand. Dass Bleise zudem drei Tore erzielt hat, unterstreicht seine Bedeutung über die reine Defensivarbeit hinaus.

Die Verlängerung fügt sich in die sportliche Gesamtentwicklung des Vereins ein. Der FV Ravensburg überwintert mit 31 Punkten aus 19 Spielen auf Rang fünf der Oberliga. Die Mannschaft präsentiert sich stabil, strukturiert und personell klar aufgestellt. Die Vertragsbindung von Bleise bis 2027 passt damit in den Kurs, Leistungsträger frühzeitig an den Verein zu binden und Planungssicherheit zu schaffen.