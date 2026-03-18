FV Ravensburg: "Die Vorfreude auf das Derby ist groß"

Die Begegnung in Reutlingen steht unter besonderen Vorzeichen. Für Soyudogru ist die Ausgangslage eindeutig: „Die Vorfreude auf das Derby ist groß. Solche Spiele haben immer eine besondere Bedeutung. Dennoch wollen wir das Spiel sehr konzentriert und fokussiert angehen und versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen.“

Im Hinspiel setzte setzte sich die Mannschaft damals mit 3:1 durch. „Im Hinspiel haben wir eine gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Wir waren über weite Strecken die aktivere Mannschaft und haben unsere Chancen effektiv genutzt. Daran müssen wir anknüpfen“, sagt Soyudogru.

Schlüssel zum Auswärtserfolg

Für das zweite Auswärtsspiel in Folge formuliert der Ravensburger Trainer klare Anforderungen an seine Mannschaft. „Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an die Zweikämpfe annehmen und aktiv auftreten. Zudem müssen wir unsere Chancen wie im Hinspiel konsequent ausnutzen.“

Einschätzung des Gegners

Trotz der tabellarischen Ausgangslage warnt Soyudogru vor dem kommenden Gegner. Der SSV Reutlingen belegt aktuell Platz 10, verfügt jedoch über Qualität im Kader. „SSV Reutlingen hat eine sehr gute Mannschaft, die sich im Winter nochmals verstärkt hat“, erklärt der Trainer.

Besonders hebt er eine Personalie hervor: „Mit Marcel Sökler haben sie einen Top-Stürmer verpflichtet. Umso wichtiger ist es, dass wir über 90 Minuten hellwach sind. Uns erwartet mit Sicherheit ein intensives Spiel.“

Serie als Stabilitätsfaktor

Der FV Ravensburg reist mit einer Serie von vier ungeschlagenen Spielen an. Soyudogru ist diese Serie ein wichtiger, aber nicht allein entscheidender Faktor. „Die Serie ohne Niederlage gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns nicht darauf ausruhen, sondern weiterhin hungrig bleiben.“

Die Zielsetzung bleibt klar formuliert: „Wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen.“

Personelle Situation

Mit Blick auf den Kader gibt es vor der Partie noch kleinere Unsicherheiten. „Personell gibt es kleinere Ausfälle bzw. Fragezeichen bei Nicolas Jann und Kevin Wistuba. Hier müssen wir abwarten, wie sich die Situation bis Samstag entwickelt“, sagt Soyudogru.