FV Ravensburg: "Die Unterstützung der Zuschauer gibt uns Energie"

Der FV Ravensburg befindet sich weiter auf einer beeindruckenden Erfolgswelle. Nach fünf Siegen in Serie steht die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg – punktgleich mit dem kommenden Gegner TSV Essingen. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen beide Teams in der cteam Arena aufeinander, und für Soyudogru ist die Ausgangslage klar: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel am Samstag. Wir wissen, dass Essingen eine starke Mannschaft ist, aber wir wollen zu Hause natürlich zeigen, was wir können und alles daran setzen, die drei Punkte hierzubehalten.“
Die Ravensburger präsentieren sich derzeit als eines der formstärksten Teams der Liga. Seit Wochen zeigt die Mannschaft eine stabile Defensive, disziplinierte Struktur und große mannschaftliche Geschlossenheit. Dennoch warnt der Trainer vor Übermut. „Wir sind momentan wirklich in einer sehr guten Phase. Die Jungs arbeiten hart, treten als Einheit auf und setzen das um, was wir uns vornehmen. Wir müssen jedoch auf dem Boden bleiben und weiterhin sehr konzentriert sein, um die Serie fortzusetzen.“
Mit 25 Punkten und 23:23 Toren nach 13 Spieltagen hat sich die Mannschaft in der oberen Tabellenregion festgebissen.
Ein Gegner mit Erfahrung und Struktur
TSV Essingen reist mit einem 1:1 gegen den Karlsruher SC II an. Soyudogru erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Ich erwarte ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Essingen steht sehr kompakt, verteidigt clever und lässt nur wenig zu. Da müssen wir geduldig bleiben, unsere Chancen konsequent nutzen und gleichzeitig hellwach sein, wenn sie umschalten. Ich denke, es werden Kleinigkeiten das Spiel entscheiden.“
Für den Ravensburger Trainer liegt die Stärke des Gegners vor allem in dessen Spielintelligenz. „Sie agieren sehr abgeklärt und haben ein gutes Gespür, wann sie das Tempo rausnehmen oder nach vorne spielen müssen. Dazu sind sie in Standardsituationen immer gefährlich.“
Zuschauer als Faktor zu Hause
Mit zuletzt hohen Zuschauerzahlen im Rücken möchte der FV Ravensburg auch gegen Essingen auf die Unterstützung seiner Fans bauen. „Die Unterstützung der Zuschauer gibt uns Energie. Wir wollen gemeinsam mit den Zuschauern eine richtig gute Atmosphäre schaffen, das kann in solchen engen Spielen am Ende den Unterschied machen“, betonte Soyudogru.
Das Stadion im Wiesental könnte am Samstag erneut gut gefüllt sein – die Rahmenbedingungen für ein echtes Spitzenspiel sind gegeben.
Optimistische Personallage vor dem Duell
Personell kann Soyudogru fast aus dem Vollen schöpfen. „Es sieht gut aus. Bis auf Luan Kukic und Yannik Wolff sind alle einsatzfähig und am Samstag dabei“, erklärte der Trainer. Damit steht dem FV Ravensburg jener Kader zur Verfügung, der in den vergangenen Wochen die Grundlage für den Aufschwung gelegt hat.
Der Blick auf die Tabelle spricht für die Ravensburger: Mit einem Sieg könnte das Team den dritten Platz festigen und sich im direkten Duell mit einem Mitkonkurrenten absetzen.