– Foto: Inge Hartmann

FV Ravensburg: "Die Unterstützung der Zuschauer gibt uns Energie" Der FV Ravensburg empfängt in der Oberliga den punktgleichen TSV Essingen zum Topspiel Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg FV Ravensb. TSV Essingen

Der FV Ravensburg befindet sich weiter auf einer beeindruckenden Erfolgswelle. Nach fünf Siegen in Serie steht die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg – punktgleich mit dem kommenden Gegner TSV Essingen. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen beide Teams in der cteam Arena aufeinander, und für Soyudogru ist die Ausgangslage klar: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel am Samstag. Wir wissen, dass Essingen eine starke Mannschaft ist, aber wir wollen zu Hause natürlich zeigen, was wir können und alles daran setzen, die drei Punkte hierzubehalten.“ Wie wird dieses Match enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. TSV Essingen TSV Essingen 15:30 PUSH

Die Ravensburger präsentieren sich derzeit als eines der formstärksten Teams der Liga. Seit Wochen zeigt die Mannschaft eine stabile Defensive, disziplinierte Struktur und große mannschaftliche Geschlossenheit. Dennoch warnt der Trainer vor Übermut. „Wir sind momentan wirklich in einer sehr guten Phase. Die Jungs arbeiten hart, treten als Einheit auf und setzen das um, was wir uns vornehmen. Wir müssen jedoch auf dem Boden bleiben und weiterhin sehr konzentriert sein, um die Serie fortzusetzen.“

Mit 25 Punkten und 23:23 Toren nach 13 Spieltagen hat sich die Mannschaft in der oberen Tabellenregion festgebissen.

Ein Gegner mit Erfahrung und Struktur



TSV Essingen reist mit einem 1:1 gegen den Karlsruher SC II an. Soyudogru erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Ich erwarte ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Essingen steht sehr kompakt, verteidigt clever und lässt nur wenig zu. Da müssen wir geduldig bleiben, unsere Chancen konsequent nutzen und gleichzeitig hellwach sein, wenn sie umschalten. Ich denke, es werden Kleinigkeiten das Spiel entscheiden.“ Für den Ravensburger Trainer liegt die Stärke des Gegners vor allem in dessen Spielintelligenz. „Sie agieren sehr abgeklärt und haben ein gutes Gespür, wann sie das Tempo rausnehmen oder nach vorne spielen müssen. Dazu sind sie in Standardsituationen immer gefährlich.“