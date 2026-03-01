FV Ravensburg: "Die Jungs haben wieder einmal Charakter gezeigt"

Daniele Gabriele war mit seinen beiden Treffern der Mann des Tages. – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg ist mit einem Auswärtssieg beim FSV Hollenbach in die Rückrunde der Oberliga gestartet und hat dabei erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Nach frühem Rückstand gelang der Mannschaft ein 2:1-Erfolg, der sie mit nun 34 Punkten auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg führte. Trainer Rahman Soyudogru sah jedoch zunächst eine schwierige Anfangsphase seiner Mannschaft: „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet. Hollenbach war aggressiver in den Zweikämpfen. Zwar hatten wir viel Ballbesitz, konnten aber keine Lösungen finden.“

Die Gastgeber nutzten ihre erste Gelegenheit konsequent und gingen nach einem Eckball in Führung. Soyudogru kritisierte dabei insbesondere die mangelnde Präzision im eigenen Spiel: „Wir sind durch einen Eckball in Rückstand geraten. Wir waren sehr unsauber bei der Ballannahme und im Passspiel. Im letzten Drittel haben wir sehr hektisch agiert. Wobei es auch nicht ganz so einfach war auf dem Platz.“ Trotz größerer Ballanteile gelang es Ravensburg vor der Pause nicht, die notwendige Durchschlagskraft zu entwickeln.

Erst nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. „In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, weil wir ein paar Dinge umgestellt haben“, erklärte Soyudogru. Die Mannschaft präsentierte sich nun zielstrebiger und nutzte ihre Möglichkeiten konsequenter. Der Ausgleich fiel durch einen Foulelfmeter, ehe wenig später der entscheidende Treffer folgte.

Soyudogru hob dabei die Bedeutung seines Stürmers hervor: „Daniele ist sehr wichtig für uns. Den Elfmeter hat er souverän verwandelt. Das zweite Tor wurde von Simon Schwarz sehr gut vorbereitet, sodass Daniele frei einschieben konnte.“ Der Doppelpack sicherte Ravensburg die drei Punkte und bestätigte die offensive Effizienz in der entscheidenden Phase der Begegnung.

Mentalität als entscheidender Faktor

Besonders die Reaktion nach dem Rückstand wertete der Trainer als Ausdruck der Entwicklung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben wieder einmal Charakter gezeigt und das Spiel noch gedreht. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft“, sagte Soyudogru. Die Fähigkeit, nach Rückschlägen zurückzukommen, war bereits im Hinspiel gegen Hollenbach sichtbar gewesen und bestätigte sich nun erneut.

Der Sieg hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellensituation. Ravensburg rückte wieder auf Rang drei vor und konnte damit ein klares Signal zum Start der zweiten Saisonhälfte setzen. Soyudogru betonte die Bedeutung dieses Erfolgs: „Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel werden würde. Trotzdem wollten wir unbedingt gewinnen und gut in die Rückrunde starten. Wir sind froh, dass uns das gelungen ist.“

Vertrauen in einen Schlüsselspieler

Eine besondere Rolle spielte Mittelfeldspieler Simon Schwarz, der kurz zuvor seinen Vertrag verlängert hatte und den entscheidenden Treffer vorbereitete. Auch der Trainer ordnete dessen Bedeutung ein: „Wir sind froh, dass wir den Vertrag mit Simon verlängern konnten. Simon bringt sehr viel mit.“