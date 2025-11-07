Felix Schäch – Foto: Inge Hartmann

FV Ravensburg: Der Vize-Kapitän bleibt weiter an Bord Felix Schäch hat seinen Vertrag vorab verlängert Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg 08 Bissingen FV Ravensb. Felix Schäch

Der FV Ravensburg hat eine zentrale Personalie langfristig geklärt: Felix Schäch, Vize-Kapitän und einer der dienstältesten Feldspieler im Kader, hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert.

Schäch, der in Wangen geboren wurde, spielt bereits seit seiner Jugend für die Ravensburger. Seit der Saison 2016/17 gehört er der ersten Mannschaft an. In dieser Zeit absolvierte der 27-Jährige insgesamt 189 Oberliga-Einsätze, in denen ihm 34 Tore gelangen. Für die zweite Mannschaft stehen weitere 27 Spiele und sieben Treffer zu Buche. In der laufenden Saison zeigt er sich als verlässlicher Leistungsträger: In allen 15 Partien stand er auf dem Platz, dazu kommen drei Tore und vier Vorlagen – Werte, die seinen Stellenwert im Team unterstreichen. Schäch gehört damit zu den Garanten des aktuellen Erfolgs, der die Oberschwaben derzeit auf Tabellenplatz fünf geführt hat. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er zudem Vize-Kapitän an der Seite von Kapitän Moritz Jeggle.

Das anstehende Auswärtsspiel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen am Samstag bringt ihm auch einem persönlichen Meilenstein näher: „Nicht nur das, demnächst steht auch sein 200. Pflichtspiel in der Oberliga für den FV bevor!“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Dass er diesen Weg weiter in Ravensburg gehen möchte, machte Schäch selbst deutlich. „Der FV ist eine Herzensangelegenheit für mich. So lange ich so weiterspielen kann, will ich es hier beim FV machen.“