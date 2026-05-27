FV Ravensburg: "Darauf müssen wir vorbereitet sein"

Am kommenden Samstag, 30.05.2026, schlägt um 15:30 Uhr die Stunde des großen Saisonfinales in der Oberliga Baden-Württemberg. Für den FV Ravensburg markiert das Auswärtsspiel beim 1. FC Normannia Gmünd den Abschluss einer langen und intensiven Spielzeit. Trotz der bereits gefestigten Position im oberen Tabellendrittel reist die Mannschaft mit klaren Absichten und voller Ernsthaftigkeit an.

Trainer Rahman Soyudogru unterstreicht gegenüber FuPa die sportliche Bedeutung dieser letzten 90 Minuten: „Wir gehen mit der Erwartung ins letzte Saisonspiel, noch einmal eine konzentrierte und disziplinierte Leistung zu zeigen und die Saison mit einem guten Ergebnis abzuschließen. Unabhängig von der Tabellenkonstellation wollen wir die Partie ernsthaft angehen und unser Spiel auf den Platz bringen.“

Stabilität im Kader vor der letzten Herausforderung

Um diese Vorgaben erfolgreich umzusetzen, kann das Trainerteam auf ein eingespieltes Fundament zurückgreifen. Die Personallage gibt den Ravensburgern vor dem letzten Duell der Saison zusätzliche Sicherheit und Kontinuität, was in der Vorbereitung auf ein solches emotionales Finale von großem Wert ist. Rahman Soyudogru erklärt im Vorfeld der Partie: „Personell gibt es keine Änderungen zum letzten Spiel. Es sind alle – außer den Langzeitverletzten – fit und einsatzfähig.“

Ein hochmotivierter Gegner im Kampf um die Existenz

Die Aufgabe wird dem FV Ravensburg jedoch alles abverlangen, da die Gastgeber um den Ligaverbleib kämpfen. Für den 1. FC Normannia Gmünd steht viel auf dem Spiel, da in dieser Saison vier oder fünf Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten müssen. Diese Ausgangslage verleiht der Begegnung eine hohe Intensität, auf die sich die Ravensburger von der ersten Sekunde an einstellen müssen.

Rahman Soyudogru warnt eindringlich vor der Motivation des Kontrahenten: „Für sie geht es noch um sehr viel, da der Klassenerhalt noch nicht endgültig gesichert ist. Entsprechend erwarten wir eine Mannschaft, die mit hoher Intensität auftreten und alles investieren wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein und von Beginn an hoch konzentriert auftreten.“

Rückenwind aus dem torreichen letzten Heimspiel

Die Ravensburger reisen mit viel Selbstvertrauen an, das sie im vergangenen Pflichtspiel vor heimischer Kulisse getankt haben. Vor 1000 Zuschauern feierte das Team einen emotionalen 5:2-Heimsieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. In diesem Spiel brachte Tim Lauenroth die Hausherren bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Luan Kukic nur eine Minute später in der 10. Minute auf 2:0 erhöhte. Der Gegner schlug vor der Pause zurück: Max Stumm traf in der 43. Minute zum 2:1, und Kevin Ikpide glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum 2:2 aus. Im zweiten Durchgang bewiesen die Ravensburger Charakter. Nesreddin Kenniche markierte in der 63. Minute das 3:2, Matteo Grabherr baute die Führung in der 78. Minute auf 4:2 aus, und erneut Nesreddin Kenniche setzte in der 82. Minute mit dem 5:2 den Schlusspunkt.

Die Erinnerung an ein umkämpfthes Hinspiel

Dass Begegnungen mit den Gmündern ein zähes Ringen sein können, zeigte bereits das Hinspiel zwischen den beiden Teams in dieser Saison. Vor 740 Zuschauern trennten sich der FV Ravensburg und der 1. FC Normannia Gmünd mit einem 2:2-Unentschieden. Damals brachte Felix Schäch die Ravensburger in der 24. Minute mit 1:0 in Front. In der 38. Minute erhöhte Nicolas Jann per Foulelfmeter auf 2:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen: Tim Grupp verkürzte in der 62. Minute ebenfalls per Foulelfmeter auf 2:1. Ein spätes Eigentor von Philipp Altmann in der 86. Minute besiegelte schließlich den 2:2-Endstand, was als Warnung für das anstehende Rückspiel dient.

Die Tabellensituation vor dem alles entscheidenden Spieltag

Ein Blick auf die Tabelle nach 33 Spieltagen verdeutlicht die Ausgangslage der Ravensburger, aber auch das Drama am Tabellenende. Der FV Ravensburg besetzt mit 56 Punkten (16-8-9, 60:51) den vierten Tabellenplatz. Der kommende Gegner, der 1. FC Normannia Gmünd, befindet sich mit 38 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz und ist somit mittendrin im engen Abstiegskampf. Für Ravensburg gilt es nun, in diesem emotionalen Umfeld kühlen Kopf zu bewahren.