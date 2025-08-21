FV Ravensburg: "Da müssen wir hellwach sein, wie Herren verteidigen"

Fokus auf Wiedergutmachung

Der FV Ravensburg steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Nach dem 0:4 beim VfR Mannheim ist die Stimmung im Team klar: Gegen den FSV Hollenbach sollen am Samstag die drei Punkte in Oberschwaben bleiben. „Wir wollen das Spiel zuhause unbedingt gewinnen. Nach zwei Niederlagen in den letzten zwei Spielen wollen wir auf jeden Fall die drei Punkte in Ravensburg behalten“, betont Trainer Rahman Soyudogru entschlossen.

Mit drei Punkten aus den ersten drei Partien rangiert der FV aktuell auf Rang 13 der Tabelle. Der Rückstand auf das obere Mittelfeld ist gering, doch die jüngsten Ergebnisse verdeutlichen, dass es dringend eines Erfolges bedarf, um nicht schon früh in der Saison unter Druck zu geraten.

Analyse des letzten Spiels

Das Gastspiel beim VfR Mannheim war aus Ravensburger Sicht ernüchternd. Bereits nach zwei Minuten brachte Pasqual Pander die Gastgeber in Führung. Weitere Treffer von Christian Kuhn in der 16. und 29. Minute sowie ein spätes Tor von Alexandru Paraschiv in der 78. Minute besiegelten die deutliche 0:4-Niederlage.

„Personell haben wir derzeit ein paar Langzeitverletzte und ein, zwei angeschlagene. Ansonsten sind alle fit“, so der Coach mit Blick auf die aktuelle Situation im Kader.

Heimspiel als Chance

Im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach will Ravensburg nun ein anderes Gesicht zeigen. „Wir wollen das Spiel zuhause unbedingt gewinnen“, bekräftigt Soyudogru. Dabei liegt der Fokus klar auf der Defensivarbeit – insbesondere bei Standardsituationen, die Hollenbach zu einer gefährlichen Mannschaft machen. „Hollenbach ist sehr gefährlich bei Standards. Da müssen wir hellwach sein und wie Herren verteidigen“, fordert der Trainer von seiner Mannschaft. Ein Erfolg gegen die Gäste wäre nicht nur für die Tabelle von Bedeutung, sondern auch ein wichtiges Signal an die Fans.

Die Ausgangslage in der Tabelle

Nach drei Spieltagen zeigt sich die Oberliga Baden-Württemberg eng umkämpft. Der FV Ravensburg liegt mit drei Punkten aus drei Spielen auf Platz 13. Auch der kommende Gegner FSV Hollenbach hat ebenfalls drei Punkte auf dem Konto und rangiert nur einen Platz davor. Beide Teams stehen also unter Zugzwang, um sich früh in der Saison ein kleines Polster auf die Abstiegsränge zu erarbeiten.