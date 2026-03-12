FV Ravensburg bindet Torhüter Heiko Holzbaur bis 2027 Der Oberligist gibt die nächste Vetragsverlängerung bekannt von Matthias Kloos · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Heiko Holzbaur hier im Spiel gegen den Karlsruher SC II – Foto: Inge Hartmann

Beim FV Ravensburg geht es in der Kaderplanung für die kommende Saison weiter. Wie der Oberligist mitteilte, hat Torhüter Heiko Holzbaur seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. In der Mitteilung heißt es: "Heiko Holzbaur verlängert seinen Vertrag bis 2027!"

Holzbaur gehört seit der Saison 2024/2025 zum Kader des FV Ravensburg. Damals wechselte der 31-jährige Torhüter vom VfB Friedrichshafen in die Oberliga Baden-Württemberg. Der Verein hebt in seiner Mitteilung die Bedeutung des Routiniers hervor: „Mit ihm verlängert ein weiterer wichtiger Bestandteil der 1. Mannschaft seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027.“ In der laufenden Oberligasaison kam er bislang zu zwei Einsätzen, zuletzt am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden gegen den Karlsruher SC II. Darüber hinaus stand er auch im WFV-Pokal im Tor der Ravensburger, unter anderem in den Begegnungen gegen den SSV Ehingen-Süd und den SV Kressbronn. Zusätzlich sammelte er Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, für die er in vier Partien zwischen den Pfosten stand.

Mit der Vertragsverlängerung setzt der FV Ravensburg damit ein weiteres Zeichen für Stabilität im Kader der ersten Mannschaft. Die Vereinsverantwortlichen formulierten ihre Zufriedenheit mit der Entscheidung deutlich: „Lieber Heiko - wir freuen uns sehr, dass du bleibst!“ Die Personalie fügt sich in eine Reihe von Verlängerungen beim Oberligisten ein, mit denen der Verein frühzeitig zentrale Spieler an sich bindet. Holzbaur bleibt damit ein Teil des Ravensburger Torhüterteams und soll weiterhin eine wichtige Rolle im sportlichen Gefüge des FV Ravensburg spielen.





Tabelle Oberliga Baden Württemberg



1. VfR Aalen 20 16-3-1 50:10 51

2. VfR Mannheim 21 15-3-3 54:17 48

3. TSV Essingen 22 9-9-4 33:33 36

4. FC Nöttingen 21 11-2-8 49:40 35

5. FV Ravensburg 21 10-5-6 36:38 35

6. SV Oberachern 21 10-5-6 30:37 35

7. FC 08 Villingen (Ab) 22 8-6-8 40:40 30

8. Karlsruher SC II (Auf) 22 7-8-7 34:35 29

9. Türkischer SV Singen (Auf) 21 9-2-10 35:47 29

10. Türkspor Neckarsulm (Auf) 22 7-6-9 30:33 27

11. 1. Göppinger SV (Ab) 22 7-5-10 35:29 26

12. 1. CfR Pforzheim 21 6-8-7 39:37 26

13. TSG Backnang 22 7-5-10 34:46 26

14. SSV Reutlingen 21 6-6-9 32:37 24

15. 1. FC Normannia Gmünd 22 5-7-10 29:34 22

16. FSV Hollenbach 22 5-5-12 35:45 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 22 3-9-10 32:53 18

18. FC Denzlingen (Auf) 21 3-4-14 23:39 13