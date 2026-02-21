FV Ravensburg bezwingt Salem 3:1: Ein Test als Antwort auf die Absage

Die schnelle Reaktion auf die geänderten Umstände

Die Mannschaft von Rahman Soyudogru bewies eine beeindruckende mentale Stärke, als sie den Fokus unmittelbar auf den neuen Kontrahenten richtete. Mit dem FC Rot-Weiß Salem aus der Verbandsliga Südbaden fand sich ein Gegner, der die Ravensburger vor eine notwendige Herausforderung stellte. Es war für den Verein eine emotionale Notwendigkeit, diesen Test zu absolvieren, um die Spannung nach der Absage des Pflichtspiels nicht komplett zu verlieren. Es ging darum, den eigenen Anspruch zu untermauern und die entgangene Chance des Punktspiels durch eine überzeugende Leistung im Test wettzumachen.

Effizienz vor dem Tor und die frühe Führung

Auf dem Platz übernahm der Favorit aus Ravensburg früh die Kontrolle über das Geschehen. Die taktischen Vorgaben schienen trotz der kurzfristigen Umplanung zu greifen. In der 23. Spielminute belohnte sich die Mannschaft für ihren Aufwand, als Nicolas Jann das erste Ausrufezeichen setzte und zum 1:0 traf. Die Führung gab dem Team die nötige Sicherheit, um das Spiel gegen den tieferklassigen Gegner zu kontrollieren.

Die Vorentscheidung und der Ehrentreffer der Gäste

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FV Ravensburg am Drücker und suchte die endgültige Entscheidung. In der 52. Minute war es Daniele Gabriele, der auf 2:0 erhöhte und damit den Grundstein für den späteren Erfolg legte. Doch der FC Rot-Weiß Salem gab sich nicht kampflos geschlagen. Die Gäste aus der Verbandsliga verkürzten in der 70. Minute, als Kian Fetic den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Dieser Treffer brachte kurzzeitig eine neue emotionale Dynamik in die Partie, da die Ravensburger nun gefordert waren, ihren Vorsprung zu verteidigen und die Kontrolle zurückzugewinnen.

Souveräner Schlusspunkt in der Schlussphase

Die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru ließ sich durch den Gegentreffer jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der Endphase der Begegnung mobilisierten die Spieler noch einmal ihre Kräfte, um den Sieg abzusichern. In der 87. Minute sorgte schließlich Yilmaz Daler mit dem Tor zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. Der Sieg war Balsam für die Seele eines Teams. Mit diesem Erfolg im Rücken konnte der Blick nun wieder nach vorne gerichtet werden.