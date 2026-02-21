FV Ravensburg bezwingt Salem 3:1: Ein Test als Antwort auf die Absage

Es hätte ein großer Fußballnachmittag werden sollen, doch die Natur diktierte ihren eigenen Spielplan. Wo eigentlich der Kampf um wertvolle Zähler in der Oberliga Baden-Württemberg hätte entbrennen sollen, herrschte Stille auf den Rängen. Die witterungsbedingte Absage der Partie gegen den VfR Mannheim traf den FV Ravensburg und seinen Trainer Rahman Soyudogru am heutigen Samstag. Doch anstatt in sportliche Lethargie zu verfallen, reagierten die Verantwortlichen prompt. Die Emotionen schwankten zwischen der herben Enttäuschung über das ausgefallene Topspiel und dem unbedingten Willen, den sportlichen Rhythmus unter allen Umständen beizubehalten. So wurde kurzfristig ein Testspielgegner gefunden, um die angestaute Energie auf dem Platz zu entladen.
Die schnelle Reaktion auf die geänderten Umstände
Die Mannschaft von Rahman Soyudogru bewies eine beeindruckende mentale Stärke, als sie den Fokus unmittelbar auf den neuen Kontrahenten richtete. Mit dem FC Rot-Weiß Salem aus der Verbandsliga Südbaden fand sich ein Gegner, der die Ravensburger vor eine notwendige Herausforderung stellte. Es war für den Verein eine emotionale Notwendigkeit, diesen Test zu absolvieren, um die Spannung nach der Absage des Pflichtspiels nicht komplett zu verlieren. Es ging darum, den eigenen Anspruch zu untermauern und die entgangene Chance des Punktspiels durch eine überzeugende Leistung im Test wettzumachen.
Effizienz vor dem Tor und die frühe Führung
Auf dem Platz übernahm der Favorit aus Ravensburg früh die Kontrolle über das Geschehen. Die taktischen Vorgaben schienen trotz der kurzfristigen Umplanung zu greifen. In der 23. Spielminute belohnte sich die Mannschaft für ihren Aufwand, als Nicolas Jann das erste Ausrufezeichen setzte und zum 1:0 traf. Die Führung gab dem Team die nötige Sicherheit, um das Spiel gegen den tieferklassigen Gegner zu kontrollieren.
Die Vorentscheidung und der Ehrentreffer der Gäste
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FV Ravensburg am Drücker und suchte die endgültige Entscheidung. In der 52. Minute war es Daniele Gabriele, der auf 2:0 erhöhte und damit den Grundstein für den späteren Erfolg legte. Doch der FC Rot-Weiß Salem gab sich nicht kampflos geschlagen. Die Gäste aus der Verbandsliga verkürzten in der 70. Minute, als Kian Fetic den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Dieser Treffer brachte kurzzeitig eine neue emotionale Dynamik in die Partie, da die Ravensburger nun gefordert waren, ihren Vorsprung zu verteidigen und die Kontrolle zurückzugewinnen.
Souveräner Schlusspunkt in der Schlussphase
Die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru ließ sich durch den Gegentreffer jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der Endphase der Begegnung mobilisierten die Spieler noch einmal ihre Kräfte, um den Sieg abzusichern. In der 87. Minute sorgte schließlich Yilmaz Daler mit dem Tor zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. Der Sieg war Balsam für die Seele eines Teams. Mit diesem Erfolg im Rücken konnte der Blick nun wieder nach vorne gerichtet werden.
Der Fokus richtet sich auf den FSV Hollenbach
Nach dem heutigen Sieg im Testspiel bleibt kaum Zeit für eine lange Nachbetrachtung. Die Konzentration gilt nun voll und ganz dem nächsten Pflichtspiel in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag, 28.02.2026, steht für den FV Ravensburg die schwere Auswärtshürde beim FSV Hollenbach an. Der Anpfiff ist für 15 Uhr geplant. Dieses Spiel wird für die Mannschaft eine neue emotionale Reifeprüfung, da man nach der unfreiwilligen Pause gegen Mannheim nun auswärts bestehen muss. Die Intensität im Training wird unter Rahman Soyudogru in der kommenden Woche hoch bleiben, um in Hollenbach die volle Punktzahl anzupeilen.