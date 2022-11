FV Ravensburg : ATSV Mutschelbach 1:1 (1:0)

Glückliches Unentschieden am Bodensee Einen Punkt mehr für das Ziel Klassenerhalt brachte unsere Elf von der weitesten Auswärtsfahrt in dieser Saison mit. Beim FV Ravensburg erreichte man dank einer sehr effektiven Chancenauswertung ein am Ende glückliches Unentschieden.

Das Spiel begann sehr gut für die Waldenser, hoher Ballbesitz und gefällige Passkombinationen zeichneten das Spiel des Aufsteigers aus. Allerdings waren höchstens Halbchancen zu beobachten, der letzte Pass war diesmal das große Problem.

Die Gastgeber wehrten sich nach Kräften und waren immer wieder durch Umschaltaktionen gefährlich. Eine davon führte zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0 Führungstreffer. In der Folgezeit wogte das Spiel hin und her, es blieb aber bei der knappen Führung des FV Ravensburg zur Halbzeit.

In den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit versäumte es dann die Elf vom Bodensee den Sack zuzumachen. Beste Möglichkeiten wurden vergeben und die sehr risikoreiche Spielweise des ATSV hätte sich bitter rächen können.