FV Ravensburg: "Am Ende ist der eine Punkt aus unserer Sicht zu wenig"

Früher Rückschlag und starker Beginn

Der FV Ravensburg startete mit großem Engagement in die Partie. „Essingen kam zunächst etwas besser ins Spiel, doch nach den ersten fünf Minuten haben wir die Kontrolle übernommen und uns einige sehr gute Torchancen herausgespielt“, erklärte Trainer Rahman Soyudogru. Der FV dominierte das Geschehen zunehmend, ließ den Ball laufen und setzte die Gäste früh unter Druck.

Nach einer halben Stunde dann die große Chance zur Führung: Daniele Gabriele trat in der 34. Minute zum Foulelfmeter an, vergab aber. Es war der erste Dämpfer in einer Phase, in der Ravensburg das Spiel klar in der Hand hatte.

Fehlentscheidung und verdiente Führung

Nur eine Minute nach dem vergebenen Strafstoß sah Essingens Max Neunhoeffer die Rote Karte. Der Platzverweis sorgte für zusätzliche Brisanz. Ravensburg ließ sich davon aber nicht beirren und drückte weiter. Kurz vor der Pause wurden die Offensivbemühungen belohnt: In der 43. Minute traf Felix Schäch zur 1:0-Führung. „In dieser Phase haben wir es geschafft, verdient mit 1:0 in Führung zu gehen und hatten sogar Möglichkeiten, auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen. Leider haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, den Sack zuzumachen“, resümierte Soyudogru.

Zweite Halbzeit: Effizienz fehlt, Essingen schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel stellte der TSV Essingen um und verteidigte tief. Der FV Ravensburg suchte weiter den Weg nach vorne, fand aber nur selten Lücken. In der 55. Minute dann der Rückschlag: Nach einem langen Ball verhielt sich die Defensive nicht optimal, Essingen bekam einen Elfmeter zugesprochen – und Janik Wiedmann verwandelte zum 1:1.

„In der zweiten Halbzeit stand Essingen deutlich tiefer und hat kompakt verteidigt. Durch einen einfachen langen Ball, bei dem wir uns nicht optimal verhalten haben, kamen sie zu einem Elfmeter und konnten ausgleichen“, erklärte Soyudogru.

Trotz des Gegentores zeigte der FV Moral. "Danach hatten wir zwar noch ein bis zwei gute Chancen, die wir aber leider nicht nutzen konnten. Insgesamt hat uns in der zweiten Halbzeit die nötige Durchschlagskraft gefehlt, um das Spiel für uns zu entscheiden“, so der Trainer weiter.

Viel Einsatz, aber zu wenig Ertrag

Über 90 Minuten zeigte der FV Ravensburg eine engagierte und kämpferische Leistung, doch nach dem Abpfiff stand nur ein Punkt auf der Habenseite. „Am Ende ist der eine Punkt aus unserer Sicht zu wenig, da mehr möglich gewesen wäre“, fasste Rahman Soyudogru zusammen.

Besonders ärgerlich war, dass das Team nach dem vergebenen Elfmeter und mehreren guten Gelegenheiten die Partie nicht frühzeitig entschied. Trotz spielerischer Überlegenheit reichte es nicht zum Sieg. „Trotzdem haben die Jungs bis zum Schluss alles versucht und nie aufgegeben. Wir nehmen die positiven Ansätze mit und wollen es in den kommenden Spielen besser machen“, so Soyudogru abschließend.

Ravensburg behauptet sich im oberen Tabellenfeld

Durch das Remis bleibt der FV Ravensburg in der Spitzengruppe der Oberliga Baden-Württemberg. Mit nun 26 Punkten aus 14 Spielen steht die Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Samstag (1. November, 14:30 Uhr) steht für den FV Ravensburg das nächste Heimspiel an. Gegner ist der FC Nöttingen, derzeit Sechster der Tabelle mit 23 Punkten. Es wird erneut ein Duell auf Augenhöhe – und die Chance für die Mannschaft von Rahman Soyudogru, den verpassten Sieg gegen Essingen vergessen zu machen.

Mit der Entschlossenheit und dem Einsatz, den die Mannschaft gegen den TSV gezeigt hat, will der FV Ravensburg vor eigenem Publikum wieder drei Punkte einfahren.