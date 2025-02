FV Ravensburg 2. Sieger beim wfv-Vereinsehrenamtspreis 2024

Nun wurden die Sieger im Bezirk Bodensee im Rahmen eines zentralen Ehrungsabends in der beeindruckenden neuen VIP-Lounge des FV Ravensburg gekürt.



Klaus Moosmann, Gastgeber und Vorstand des FV Ravensburg wies darauf hin, dass man neben den vielen unverzichtbaren Ehrenamtlichen auch an diejenigen denken müsse, die mit ihren finanziellen Unterstützungen überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Vereine existieren könnten. So galt sein Dank vor allem auch den Sponsoren und Gönnern des FV Ravensburg, ohne die es das HMS-Nachwuchsförderungszentrum so nicht geben würde.



Mit dem seit 2015 ausgeschriebenen Titel „Junge Fußballhelden“ wurden Jasmin Gerber und André Gerster vom SV Horgenzell sowie Fabian Boneberg vom SV Aichstetten ausgezeichnet. In Abwesenheit wurde Bezirkssieger Christian Rasch vom TSV Tettnang mit dem DFB-Ehrenamtspreis geehrt.



Im Rahmen des wfv-Vereinsehrenamtspreis wurden FC Scheidegg, SV Oberteuringen, SV Horgenzell sowie FV Ravensburg mit Sachpreisen für ihre Projekte geehrt.



Als Bezirkssieger des Vereinsehrenamtspreises wurde die SGM Fischbach-Schnetzenhausen ausgezeichnet, die mit ihrem Benefizspieltag für den nach einem schweren Autounfall an den Rollstuhl gefesselten Maximilian Radtke die stolze Summe von 10.000 Euro eingespielt haben.



Im Anschluss an die Preisverleihung führte FV Ravensburg-Jugendleiter Wolfgang Grünhagel durch das neue FV-Nachwuchsförderzentrum. Insgesamt ein absolut gelungener Abend, der das Engagement der Ehrenamtlichen gebührend gewürdigt hat.