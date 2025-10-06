FV Rammersweier und der FV Dinglingen finden in die Spur

Der Doppelspieltag in der Fußball-Bezirksliga bringt manchem Verein neue Erkenntnisse und mischt die Tabelle neu durch. Der SC Offenburg landet zwei Siege und kann bald nach den Sternen greifen.

"Im Moment funktioniert alles", vermeldet Daniel Kempf, Abwehrspieler und Vorstand Marketing beim SC Offenburg. Zwei Spitzenspiele, zwei Siege, so lautet die Bilanz der Kicker aus Albersbösch. Am Donnerstag gelang ein 2:1-Erfolg beim starken FC Ettenheim-Altdorf, am Sonntag dann gar ein 3:1 gegen den SV Fautenbach, der gleichfalls als Mitfavorit der Bezirksliga gilt. Sechs Punkte also gegen direkte Mitkonkurrenten. Nun steht der SC Offenburg auf Rang zwei, punktgleich bei einem Spiel weniger mit dem Spitzenreiter aus Zell, zu dem man am kommenden Sonntag reist. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.