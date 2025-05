FV Preussen Eberswalde verspielt frühe Führung beim Schönower SV

Der Spitzenreiter gab sich gegen den Aufsteiger keine Blöße. Vor 326 Zuschauern erzielte Adrian Jaskola in der 23. Minute die Führung für die BSG Stahl Brandenburg, ehe Sebastian Hoyer in der 51. Minute den 2:0-Endstand markierte. Bornim hielt kämpferisch dagegen, blieb aber ohne große Offensivgefahr. Stahl verteidigt mit 60 Punkten Platz eins und stellt mit nur 17 Gegentoren weiterhin die beste Defensive der Liga. ---

Trotz zweimaliger Führung kam Hennigsdorf gegen Titelkandidat FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf nicht über ein Remis hinaus. Tobias Kühne traf in der 25. Minute zur Führung für die Hausherren. Nach dem Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Niklas Zulciak (57.) brachte Timo Hirschle die Hennigsdorfer in der 63. Minute erneut in Front. Doch erneut war es Niklas Zulciak, der in der 69. Minute zum 2:2-Endstand traf. Concordia verliert damit Boden auf Stahl Brandenburg. ---

Zepernick bleibt nach einem späten Sieg in Neustadt in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Tarik Wenzel brachte die Gastgeber in der 23. Minute zunächst in Führung. Kurz vor der Pause glich Paul Maurer aus (45.). In der 81. Minute war es Rodrigo De Jesus Mendes, der Zepernick zum 2:1-Auswärtssieg schoss. --- Gestern, 15:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke BSC Glien. FC Schwedt 02 FC Schwedt 1 5 Abpfiff Eine Überraschung gelang dem FC Schwedt 02. Nach früher Glienicker Führung durch Maxime Lemaire (5.) drehte Marcin Lapinski mit einem Doppelschlag in der 19. Minute das Spiel. Christian Staatz erhöhte per Elfmeter auf 3:1 (39.), bevor Maxim Kath (46.) und Jonas Giersch (56.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. ---

In einem offenen Spiel setzte sich Falkensee-Finkenkrug gegen Trebbin durch. Früh traf Ole Oppermann zur Führung (7.), Benedikt Bundschuh legte in der 36. Minute nach. Noch vor der Pause verkürzte Othniel Ronald Kenfack (45.) und glich in der 54. Minute sogar aus. Doch Falkensee schlug zurück: Louis Heinrich traf in der 59. Minute, Justus Napieralla sorgte in der Nachspielzeit für den 4:2-Endstand. ---

Trotz zweier Treffer von Jean-Pierre Dellerue verlor Bernau gegen Alt Ruppin. Ein Eigentor von Ousmane Kone (9.) und ein Doppelpack von Florian Riehl (22., 43.) sorgten für eine 3:1-Führung der Gäste. Lukas Krüger hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt (38.). Der Anschlusstreffer von Dellerue (71.) kam zu spät. ---

In einem wahren Torfestival trennten sich Templin und Falkensee mit einem 4:4. Francisco Schulze brachte Falkensee früh in Führung (10.), Johannes Collin glich kurz vor der Pause aus (43.). In der zweiten Hälfte trafen Benjamin Baur (65.), Amon Vetter (82.), Amir Diebold (85.) und erneut Collin (90.+4), ehe Paul Wehner (90.+4) die Gäste wieder in Führung brachte. Doch in der 90.+5 Minute gelang Lucas Liebisch tatsächlich noch der Ausgleich. Für Templin war es ein Achtungserfolg. ---