FV Preussen Eberswalde siegt klar bei der SG Bornim

Eberswalde präsentierte sich von Beginn an zielstrebig. Der Lohn folgte in der 17. Minute: Jan Geis brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte Eberswalde nach. Molimi Eyanbe Opeh traf in der 43. Minute zur 2:0-Führung und sorgte damit bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. In der 64. Minute war es Nikos Wolf, der zum 3:0 vollendete. In der Nachspielzeit setzte Eberswalde schließlich den Schlusspunkt. Amadeusz Karol Rynkiewicz erhöhte in der 90.+2 Minute auf 4:0.

