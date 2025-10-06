FV Plochingen feiert ersten Sieg – Donzdorf weiter souverän

Der siebte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils brachte reichlich Bewegung im breiten Tabellenmittelfeld. Während Weilheim/Teck mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Salach Anschluss an die Spitze hielt, musste Frickenhausen gegen Kellerkind Plochingen eine empfindliche Niederlage hinnehmen. An der Tabellenspitze marschiert Donzdorf weiter unaufhaltsam, doch auch Heiningen und Aufsteiger Faurndau bleiben in Schlagdistanz.

Was für eine Überraschung: Der bisher sieglose FV Plochingen feierte beim ambitionierten Frickenhausen den ersten Saisonsieg. Lucas Gehret traf früh per Strafstoß (15.), Claudio Portale glich kurz vor der Pause aus (43.). Nach Wiederanpfiff stellte Erik Göttken auf 2:1 für die Gäste (46.), Darius Stehling egalisierte (72.), ehe Sebastian Munz in der 84. Minute zum 3:2-Endstand traf. Plochingen schöpft neuen Mut, Frickenhausen verliert im Rennen um die Spitzenplätze an Boden.

Heiningen zeigte in Kirchheim seine ganze Offensivstärke. Zwar brachte Argjend Shalaj den VfL in der neunten Minute in Führung, doch Kevin Vincek glich postwendend aus (12.). Nach erneutem Kirchheimer Treffer durch Daniele Attorre (28.) antwortete Vincek abermals im Gegenzug. Nach der Pause übernahmen die Gäste endgültig das Kommando: Bent Hofele (57., 78.) und Carmelo Trumino (60.) stellten auf 5:2, ehe Vincek mit seinem dritten Treffer (81.) den Schlusspunkt setzte. Heiningen bleibt erster Verfolger, Kirchheim rutscht ins Mittelfeld ab.

Ebersbach/Fils bleibt weiter Teil der Spitzengruppe. Mit einem souveränen 4:0 gegen Oberboihingen feierte der SVE den fünften Saisonsieg. Moritz Roos (14.), Manuel Tamas (47.), Felix Roos (62.) und Marvin Eisele (89.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Gastgeber überzeugten durch Effizienz und defensive Stabilität, während Oberboihingen kaum Entlastung schaffte. ---

Weilheim/Teck nutzte seine Heimstärke und besiegte die TSG Salach deutlich. Nach einer Roten Karte gegen Anastasios Kivotidis (27.) gerieten die Gäste früh in Unterzahl. Mike Tausch (45.) brachte den Aufsteiger in Führung, Christoph Bauer (55.) und David Giss (86.) bauten den Vorsprung aus. Weilheim festigt mit diesem Erfolg seine Position in der oberen Tabellenhälfte. ---

Wichtiger Auswärtssieg für den TSV RSK Esslingen. Niklas Hannak brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.), Timon Kogios traf spät zum 2:0 (84.). Berkheim stemmte sich zwar gegen die Niederlage, blieb offensiv aber harmlos. Für Esslingen bedeutet der dritte Saisonsieg ein Polster im Abstiegskampf, Berkheim dagegen verharrt in akuter Not. ---

Türkspor Nürtingen feierte einen Arbeitssieg. Alperen Albayrak erzielte den einzigen Treffer des Spiels (15.). In der Nachspielzeit sah Mert Bucan Gelb-Rot, doch Nürtingen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Jesingen verliert damit weiter an Boden. ---

Auch Faurndau überzeugt weiter. Tom Janik (14.) brachte sein Team in Führung, Geislingen glich durch Adedapo (28.) aus. Samuele Runza traf doppelt (41., 47.) und sicherte die drei Punkte. In der Nachspielzeit vergab Dogukan Dogan noch einen Strafstoß. Faurndau bleibt punktgleich mit Heiningen oben dran, Geislingen II weiter sieglos und Letzter. ---

Der Spitzenreiter aus Donzdorf ließ beim starken Aufsteiger nichts anbrennen. Patrick Gaugel traf doppelt (24., 54.), dazwischen erhöhte Jonathan Sedlmayer (29.). Melih Karahan (83.) setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Denkendorf kämpfte tapfer, doch Donzdorf agierte schlicht zu abgeklärt und bleibt das Maß aller Dinge in der Liga.

