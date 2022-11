FV Olympia stolpert erneut 1:2 Heimniederlage gegen den TSV Eschach

(oma). Drei Niederlagen hintereinander, das gab es beim FV Olympia Laupheim schon lange nicht mehr. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz begann vielversprechend. Die Olympia erarbeitet sich einige Torchancen, zum Beispiel durch Marcello Mignemi in der 13., Lukas Engel in der 15. und Stefan Steinle in der 22. Minute. Die wurden aber alle vom Gästetorhüter abgewehrt. In der 24. Minute erzielte schließlich Lukas Engel nach Ecke von Alex Schrode per Kopfball das erlösende 1:0 für die Olympia. Das ist bereits sein neuntes Saisontor. Wenige Minuten später streifte ein Schuss von Hannes Schacher aus spitzem Winkel nur die Latte. Doch kurz danach glich der TSV Eschach in der 30. Minute durch Sören Hirschle zum 1:1 aus.