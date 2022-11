FV Olympia möchte zurück in die Erfolgsspur Personalnot hat sich entspannt

(oma). Im Heimspiel am Grasigen Weg am Samstag, 19. November, 14 h, möchte die Olympia nach zwei knappen Niederlagen nun im Spiel gegen den TSV Eschach wieder drei Punkte holen. Erwartungsgemäß war nach der mageren Torausbeute der letzten Spiele diese Woche Torschusstraining ein Schwerpunkt der Trainingsabende. Wer schließlich in der Startelf stehen wird, muss Chefcoach Stefan Wiest wohl kurzfristig entscheiden. Ob Kapitän Julian Haug von Anfang an spielen kann, ist noch offen. Chris Wiest hat weiterhin Adduktorenprobleme und Nick Seemann ist leider noch gesperrt.