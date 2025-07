FV Olympia Laupheim: "Wir wollen uns mit Demut unsere Ziele verdienen"

Gerettet mit Stolz und Zusammenhalt



Am Ende der vergangenen Saison überwog beim FV Olympia Laupheim das Gefühl der Erleichterung – aber auch des Stolzes. „Wir sind am Ende zufrieden, weiter Landesliga in Laupheim spielen zu dürfen. Es war eine sehr anstrengende Saison mit vielen Ups and Downs.“, sagt Trainer Andreas Spann.

Dennoch gelang dem Team der Klassenerhalt frühzeitig – und das auf beeindruckende Weise. „Dass wir drei Spieltage vor Schluss gesichert waren und am Ende die inoffizielle Meisterschaft der Abstiegsrunde erreichen konnten, hat uns stolz gemacht und zusammengeschweißt.“



„Es gibt keine besonderen Highlights in der Vorbereitung“, so Spann. Vielmehr liegt der Fokus auf einer strukturierten Arbeit trotz schwieriger Rahmenbedingungen: „Wir versuchen, wie viele andere Vereine auch, gut mit der Urlaubsphase zurechtzukommen und den früh beginnenden WFV-Pokal positiv als Spielpraxis zu nutzen.“

Dabei geht es nicht nur um sportliche Aspekte, sondern auch um Atmosphäre: „Wir wollen, dass man gerne zur Olympia kommt und gemeinsam mit dem Team Zeit verbringen möchte.“

Das Kollektiv zählt – nicht der Einzelne



Auf die Frage nach herausragenden Spielern reagiert Andreas Spann bewusst zurückhaltend. „Einzelspieler benötigen keine öffentlichen Hervorhebungen“, stellt er klar. Stattdessen rückt er das große Ganze in den Mittelpunkt: „Wir haben verstanden, dass Teamsport übers Kollektiv erfolgreich sein kann und das sollten wir immer über Egoismen oder einzelne Spieler stellen.“

Auch strategisch setzt der Verein auf eine klare Linie: „Generell wollen wir die Ausbildung im Verein verstärken und im Aktivenbereich auch davon profitieren. Hier haben wir einen klaren Weg eingeschlagen.“ Olympia Laupheim denkt langfristig – nicht kurzfristig.

Verjüngt, ehrgeizig, realistisch



Die Zielsetzung für die Saison 2025/2026 ist realistisch – aber keinesfalls ambitionslos. „Wir wollen eine ungefährdete Saison spielen. Dafür müssen wir viel investieren“, sagt Spann.

Hintergrund ist ein tiefgreifender personeller Wandel: „Wir befinden uns in einem Generationen-Umbruch. Viele gestandene und ältere Leistungsträger haben uns verlassen.“ Der Weg ist daher klar: „Wir sind uns der Herausforderung bewusst, wollen aber mutig, frech und mit Demut unsere Ziele verdienen.“

Unkalkulierbare Liga



Wer die Favoritenrolle in der Liga übernimmt, ist für Spann schwer zu sagen. „Es wird nicht leicht, das vorherzusagen“, erklärt der Trainer. Die strukturellen Veränderungen im Ligensystem und der neue Modus hätten die Kräfteverhältnisse durchmischt.

Klar sei aber: „Der ein oder andere Verein möchte eventuell monetär den Erfolg etwas forcieren.“

Kader steht



Die personellen Veränderungen beim FV Olympia Laupheim sind abgeschlossen. „Die Veränderungen sind soweit alle kommuniziert und der Kader erstmal vollständig“, sagt Spann.



Hier nochmal alle Wechsel im Überblick:

Zugänge: Christian Gavric (FC Blaubeuren), Brikeldo Dashi (FC Blaubeuren), Paulo Toni Griebel (SV Sulmetingen), Jonas Gantert (FV Olympia Laupheim), Ben Hugel (TSG Söflingen)

Abgänge: Alexander Schrode (SSV Ehingen-Süd), Yannick Magg (SV Sulmetingen), Julian Eiberle (SG Aepfingen / Baltringen), Stefan Steinle (SV Ochsenhausen), Julian Haug (SGM Ummendorf/Fischbach), Adrian Micanovic (FC Hüttisheim), David Milanovic (SV Offenhausen), Fabian Guggenberger (SG Oberdischingen/Ersingen), Trung Hieu Doan

Relegation: Belastung und Begeisterung



Zur Relegation am Saisonende hat Andreas Spann eine folgende Meinung: „Aus Fanbrille: ja“. Doch aus Sicht der Spieler gebe es auch Schattenseiten: „Gerade im Sommer ist eine sehr kurze Pause die Konsequenz.“

Trotzdem spricht er sich für den Erhalt des Formats aus: „Es gibt immer Pro und Contra. Ich bin dafür, weil es die Emotionen hervorruft, die wir Fußballverrückten alle leben.“

Laupheim bleibt bodenständig – und ehrgeizig



Der FV Olympia Laupheim geht mit klarem Kompass in die neue Spielzeit. Trotz Umbruch und begrenzter Ressourcen hält der Verein an seiner Philosophie fest: Ausbildung, Kollektivdenken und nachhaltige Entwicklung.

Was 2024/2025 mit einer „inoffiziellen Meisterschaft“ in der Abstiegsrunde endete, soll 2025/2026 in eine stabile, sorgenfreie Saison münden.