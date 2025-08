FV Olympia Laupheim verpflichtet kurz vor Saisonstart weiteren Spieler

"Kurzfristig schlagen wir nochmal auf dem Transfermarkt zu. Mit Oliver Wlodarski kommt ein gut ausgebildeter junger Stürmer zu uns ins Team“, heißt es in der offiziellen des FV Mitteilung des Olympia Laupheim auf Instagram.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Wlodarski zwölf Partien für den FC Blaubeuren in der Landesliga Staffel 4 und erzielte dabei fünf Tore. Besonders zum Ende der Saison konnnte er mehr und mehr überzeugen. Davor durchlief der Stürmer die Nachwuchsabteilung des SSV Reutlingen.

„Er weiß, wo das Tor steht“ Trainer Andreas Spann äußerte sich positiv über den neuen Offensivmann: „Oli war eine Woche bei uns im Training. Er ist ein feiner Kerl, der Fußball spielen möchte. Er hat auch eine gute Ausbildung genossen und wir wünschen ihm und uns natürlich einen guten Impact auf unser Offensivspiel.“ Besonders hob Spann die körperliche Präsenz und Spielintelligenz des jungen Stürmers hervor: „Oli kann sehr gut den Ball festmachen, weiß, wo das Tor steht. Wir wollen ihm das nötige Vertrauen geben, damit er sich völlig frei entfalten kann.“ Auftakt gegen Ex-Verein Zum Auftakt der Landesliga-Saison 2025/26 trifft der FV Olympia Laupheim am kommenden Samstag, den 9. August um 15:30 Uhr, ausgerechnet auf Wlodarskis ehemaligen Verein – den FC Blaubeuren. Das Aufeinandertreffen im heimischen Olympia-Stadion ist eine erste Standortbestimmung für beide Teams. Im letzten Testspiel am vergangenen Freitag gab es für den FV Olympia Laupheim eine 0:4-Niederlage gegen den Bezirksligisten SV Sulmetingen.



Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim Oly.Laupheim FC Blaubeuren FC Blaubeur. 15:30 PUSH