FV Olympia Laupheim verkündet weitere Personalnews

Der FV Olympia Laupheim treibt die personellen Planungen für die kommende Spielzeit in der Landesliga Staffel 4 weiter mit Nachdruck voran. Nachdem der Klassenerhalt bereits gesichert ist, vermeldet der Verein nicht nur erste externe Neuzugänge, sondern auch wichtige interne Personalentscheidungen. Gleichzeitig steht das letzte Heimspiel der Saison an – verbunden mit mehreren Verabschiedungen verdienter Spieler.

Zur neuen Saison werden zwei Spieler vom Ligarivalen FC Blaubeuren den Weg nach Laupheim finden. Sowohl der 19-jährige Mittelfeldspieler Brikeldo Dashi als auch der 23-jährige Defensivspieler Christian Gavric wechseln zur Olympia. Für Gavric bedeutet der Wechsel eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits in der Jugend lief er für Olympia auf und kam in der Saison 2019/2020 auch zu Einsätzen in der ersten Mannschaft, ehe ihn sein Weg über den SV Baustetten zum FC Blaubeuren führte.

Mit Dominik Ludwig bleibt nicht nur ein langjähriger Leistungsträger an Bord, sondern die Olympia gewinnt zusätzlich einen neuen Impuls für das Trainerteam. Der mittlerweile 13-fache Saisontorschütze wird in der kommenden Spielzeit als Co-Spielertrainer fungieren. Andreas Spann, Trainer des FV Olympia, erklärt: „Lude ist Laupheim. Von daher war klar, dass wir mit ihm eine Lösung finden wollen, dass er weitermacht. Er hat zugesagt und wir freuen uns sehr, dass wir im Trainerteam auch Verstärkung bekommen. Lude soll unsere junge Truppe führen und der verlängerte Arm ins Trainerteam sein.“

Hugo Höfner verlängert und geht in seine fünfte Saison

Ein weiterer Leistungsträger bleibt ebenfalls: Hugo Höfner, der in der laufenden Spielzeit auf bislang 23 Einsätze, zwei Tore und vier Vorlagen kommt, wird auch in der kommenden Runde das Trikot der Olympia tragen. „Ich fühle mich wohl bei der Olympia und mit meinen Jungs. Es bewegt sich was und wir haben diese Saison gezeigt, was man mit großem Zusammenhalt erreichen kann“, sagte Höfner zu seiner Vertragsverlängerung. Andreas Spann lobt den Spieler mit den Worten: „Hugo ist ein verrückter, aber sehr lieber Mensch. In der Kabine und auf dem Platz wichtig! Nun liegt es an ihm, auch den nächsten Schritt zu gehen!“

Abschied von verdienten Spielern und Betreuern

Wie in jeder Sommerpause stehen auch in Laupheim Abschiede an. Mit Julian Haug, dem langjährigen Kapitän, Alex Schrode (wechselt zum Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd) und Stefan Steinle verlassen gleich mehrere langjährige Spieler den Verein. Ebenso wird der langjährige Mannschaftsbetreuer Thomas „Pele“ Braun künftig nicht mehr Teil des Teams sein. Der Verein würdigt ihren Einsatz ausdrücklich: „Die Mannschaft wird ihn sehr vermissen.“

Letztes Heimspiel gegen Türkgücü Ulm als würdiger Rahmen

Am Samstag empfängt der FV Olympia zum Saisonabschluss den SC Türkgücü Ulm im heimischen Olympiastadion. Das Hinspiel gewann Laupheim mit 2:1. Nach der erfolgreichen Sicherung des Klassenerhalts soll nun die Tabellenführung in der Abstiegsrunde verteidigt werden. Vorstandschaft, Trainerteam und Mannschaft hoffen auf ein volles Stadion: „Die Mannschaft hat es nach den Leistungen der letzten Wochen verdient und es würde einen würdigen Rahmen für die Spieler geben, die verabschiedet werden.“ Anpfiff ist um 15.30 Uhr.