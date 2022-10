FV Olympia besiegt Tabellenführer Knapper, aber verdienter 1:0 Sieg gegen FV Rot-Weiß Weiler



Die Olympia ging schon nach sechs Minuten durch ein Tor von Christian Wiest in Führung. Ein Auftakt nach Maß. Es war der erste Startelf-Einsatz von Chris Wiest nach seiner einjährigen Verletzungspause. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielte sich die Olympia mehrere Torchancen und dominierte die Partie. Diese Überlegenheit konnte die Olympia aber nicht in Tore umsetzen. Lukas Engel, Marc Vogel oder auch Chris Wiest hätten das Spiel vorzeitig entscheiden können. In der zweiten Halbzeit war das Spiel durch viele Fouls geprägt, was einige Gelbe Karten, vor allem für die Gäste, zur Folge hatte. Wenige Minuten vor Spielende schickte Schiedsrichter Koray Aydin Joao Carlos da Silva mit Gelb-Rot vom Platz. Auch im zweiten Durchgang scheiterte die Offensive der Olympia immer wieder an der starken Innenverteidigung des FV Weiler. Und so wurde es noch ein Zitterspiel für die Heimmannschaft, denn die Gäste kamen doch gelegentlich gefährlich vor das Tor der Olympia. Chefcoach Stefan Wiest war vor allem mit der ersten Halbzeit zufrieden, trotz der liegengelassenen Chancen und sprach von einem verdienten Sieg. Der FV Olympia steht nun hinter dem FC Albstadt auf dem 2. Tabellenplatz.