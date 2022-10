FV Olympia behauptet Tabellenführung 1:0 Sieg gegen TSG Ehingen in letzter Minute



Stefan Hess ersetzte ab der 46. Minute Noah Gnandt. Nun musste die Mannschaft von Chefcoach Stefan Wiest versuchen, in Unterzahl zum Erfolg zu kommen. Sie kam trotzdem immer wieder vors gegnerische Tor. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen, hatten offensiv aber zu wenig hochkarätige Torchancen. In der 65. Minute löste Philip Jelica Christian Wiest ab und Lukas Engel kam für Marcello Mignemi aufs Feld.

Der Einsatz, die Mentalität stimmte bei der Heimmannschaft. Zu allem Überfluss kassierte fünf Minuten vor Spielende Fabian Guggenberger noch Gelb-Rot. Die Olympia versteckte sich aber nicht, sondern suchte auch mit nur acht Feldspielern den Weg zum gegnerischen Tor. Als sich schon alle mit dem torlosen Unentschieden abgefunden hatte, schaffte Kapitän Julian Haug in einer letzten Aktion mit seinem Kopfballtreffer den glücklichen, aber verdienten 1:0 Heimsieg. Der Jubel, die Freude war bei Trainern, Spielern und Olympiafans entsprechend groß. Die Spieler begruben den Torschützen Haug in einer Jubeltraube unter sich.